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ETB Başkanı Oral: “Normalleşme sürecinde işletmelere yönelik acil destek paketleri devreye alınmalı”

İHA

ETB Başkanı Oral: “Normalleşme sürecinde işletmelere yönelik acil destek paketleri devreye alınmalı”

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Kademeli Normalleşme sürecinde İşletmeler için taleplerini dile getirdi.
17 günlük tam kapanmanın ardından işletmelerimizin kademeli normalleşmeye geçebilmesi için esnafa yönelik acil destek paketlerinin devreye alınması gerektiğini kaydeden Hakan Oral, “Genel olarak KGF Desteği, Tarımsal Üretim ve Tarıma Dayalı İmalata Destek, Direk Nakdi Destek, Faizsiz Kredi Ertelenmesi, Faizsiz Yeni Kredi, Vergi ve SGK Prim Borçlarının Silinmesi, Kamuya Mal ve Hizmet Sağlayan Firmaların Ödemelerinin Acil Yapılması, Cafe ve Restoran Hizmeti Veren İşletmelerimizin Kontrollü Açılması. Bu başlıklarda verilecek destekler işletmelerimiz için can suyu niteliğindedir. Taleplerimizi asla geri çevirmeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na destekleri için şimdiden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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