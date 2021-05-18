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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Palandöken Meclisi’nden İsrail’e kınama

İHA

Palandöken Meclisi’nden İsrail’e kınama

Palandöken Belediyesi Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı 1’inci birleşimi Belediye Başkanı Muhammet Sunar başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda bir sunum yapan Başkan Sunar, İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği saldırıyı sert bir dille kınadı. Başkan Sunar’ın konuşmasının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Ensar Özdemir de söz alarak, AK Parti, MHP ve İyi Parti meclis üyelerinin ortak hazırladığı bildiriyi okuyarak, İsrail'in Mescidi Aksa'daki saldırılarına tepki gösterdi.
Sunar: Filistin, Filistinlilerin Vatanıdır
Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, İsrail’in işgalci, terör devleti olduğuna vurgu yaparak, “Bu Ramazan’ımızı da İsrail maalesef kana buladı. Birkaç Ramazandır Filistinli kardeşlerimize saldırıyor. Mutat bir hale getirdiği saldırılar, vicdanı yaralayan, hakikaten insanlık tarihinde derin izler açan, Müslümanlar olarak hepimizi büyük bir üzüntüye sevk eden hadiseler. Şunun bilinmesini isterim ki Filistin, Filistinlilerin vatanıdır. Bugün İsrail’in sınırları altında kalan hemen her yer, Filistinlilerin kadim memleketleridir. Tarihsel birtakım iddialara dayanarak, olmayan bir halk, bir coğrafya üzerinde mukim kılınmaya çalışılmış, bugün maalesef İsrail diye bir devlet oluşturulmuştur. Bu devlette terör devleti olarak kendisine düşen fonksiyonu yerine getiriyor. Tabiki bu terör devletinin yaptıklarının ettiklerinin bir bedeli var ve en ağır şekilde bu bedeli ödeyecekler.” diye konuştu
Palandöken Meclisi’nden İsrail’i Kınayan Ortak Bildiri
Palandöken Belediyesi AK Parti, MHP ve İyi Parti’li meclis üyeleri de ortak bildiri yayımlayarak İsrail'in Mescidi Aksa'daki saldırılarını kınadı. AK Parti Grup Başkanvekili Ensar Özdemir’in okuduğu bildiride, “Filistin’de terör devleti İsrail, çocuk öldürüyor, masum ve müslüman kanı akıtıyor. Kudüs’te, kutsal mabedimiz, ilk kıblemiz olan Mescidi Aksa’da ibadet etmek isteyen Müslüman kardeşlerimize yönelik işgalci İsrail’in yaptığı saldırılar neticesinde şehit düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara açıl şifa diliyoruz. Elbette şehitlerin ve katledilen çocukların hesabını İşgalci İsrail verecek. Palandöken Belediyesi Meclisi olarak Filistin'li kardeşlerimizin her koşulda yanında olduğumuzu özellikle belirtmek istiyor, bu zulmü ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

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