Aydemir: ‘Arap ülkelerinin sessizliğini kınıyorum’ Aydemir Merhum Erkal’ın Milli Hassasiyetini paylaştı Aydemir: ‘Zulüm, Allah'ın izniyle sona erecektir’ Aydemir: ‘Sözde sanatçılardan tepki duyuyor musunuz?’ Aydemir: ‘İsrail’e Devlet derken bile irkiliyorum’

‘Zulüm kalınlaştıkça, ip inceldiğinde kopar sözünü paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘"İsrail, zulüm üzerine inşa edilmiş bir yapıdır ve bu zulüm çok kalınlaşmıştır, yakın zamanda Allah'ın izniyle kopacaktır.’ vurgusunda bulundu.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında siyonist İsrail’in zulmünü anlatıp, insanlık düşmanı bu yapıya destek veren sözde müslüman Arap ülkelerine ilişkin tepkilerini paylaştı.

İsrail'in zulüm üzerine inşa edilmiş bir yapı olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘Mescidi Aksa tıpkı Ayasofya gibi özgür bir secde zemini olacaktır. ‘ dedi.

Aydemir Merhum Erkal’ın Milli Hassasiyetini Paylaştı

Basın toplantısında, vefatının 4. Yıldönümünde İbrahim Erkal’ rahmetle anarak milli duruşunu paylaşan Milletvekili Aydemir, İsrail zulmüne sessiz kalan sahte sanatçıları tel’in etti. Milletvekili Aydemir, ‘Türkiye'deki sanatçılardan yüksek perdeden ses veren duyuyor musunuz’ diye sordu.

Muhalefete Tepki

Muhalefetin sosyal ve ekonomik meselelere yaklaşımını eleştiren Milletvekili Aydemir, CHP’nin bir taraftan mazlumlara ağıt yakarken, öbür yanda yegane projesinin HDP’yi iktidara taşımak, terörle mücadeleyi bitirmek, ekonomiyi IMF’ye teslim ve dış politikada eski teslimiyetçi hale dönmek olduğunu kaydetti.

‘İsrail’in terörize bir yapısı var’

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi, Milletvekili Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstererek "Akrep niye ısırdı demeyeceksiniz, akrebin fıtratında var, ısırır. 'İsrail bunu niye yapıyor?' yapısında bunun var. Kan emmek, kan dökmek bu devletin yapısında var, çünkü terörize bir zemini var bu devletin. Devlet derken bile irkiliyorum, utanıyorum." dedi.

Arap Ülkelerinin Sessiz Tavrına Tepki

Arap ülkelerinin tavrını da eleştiren Milletvekili Aydemir, "O çocukların kanına girerken böylesine fütursuz davranmasının arkasında yatan temel sebeplerden birisi, İslam ülkelerinin, Müslüman ülkelerin, nüfusu Müslüman olup sözüm ona idarecilerde kendilerini Müslüman etiketiyle tarif ederken aslında tam da İsrail'in yelkenlerine rüzgar taşıyan ülkelerin maharetidir.’ diye konuştu.

‘Böyle bir rezalet olamaz’

Milletvekili Aydemir, ‘Birleşik Arap Emirlikleri, gözü aydın olsun. Bu kadar Müslüman kanının dökülmesinde onların parmağı var. Onlarla beraber hareket eden kim varsa, Arap ülkeleri için söylüyorum hepsi bu katliamın ortağı olmuşlardır. Bir Müslüman olarak kınıyorum. Bunlar, İsrail'den zerre kadar farkı olmayan ülkelerdir. Orada yaşayan insanları söylemiyorum ama oraları yönetenler, İsrail ile beraber o Gazze'deki masum yavruların kanında parmağı olanlardır. 2 yaşındaki Muhammed'in kanında onların parmağı var. Bu katliamın baş sorumlusu onlardır, o Arap ülkeleridir. Onları telin ediyorum. Bir Müslüman olarak onlardan utandığımı, hicap duyduğumu burada kayıt altına alıyorum. Yazıklar olsun. Böyle bir rezalet olmaz."

‘Böyle bir açıklama olabilir mi?’

Birleşmiş Milletlerin (BM), "İsrail ve Filistin anlamsız kan dökmeye son versin" açıklaması yaptığını anımsatan Aydemir, "Böyle bir açıklama olabilir mi? Filistin kimin kanını dökmüş? Siyonistleri cesaretlendiren BM gibi ucube bir yapının şu ifadeleridir, tarzıdır." dedi.

İsrail, Zulüm Üzerine İnşa Edilmiş Bir Yapıdır

Milletvekili Aydemir, "İsrail, zulüm üzerine inşa edilmiş bir yapıdır ve bu zulüm çok kalınlaşmıştır, yakın zamanda Allah'ın izniyle kopacaktır. Bütün dünya, sadece Müslümanlar değil; Hristiyanlar da kurtulacaktır. Şu siyonist yaklaşımdan ABD'de ehli vicdan Yahudiler de rahatsızlar. Onlar da bu işe tepki verdiklerini söylüyorlar. Dolayısıyla bu İsrail zulmünden o Yahudiler de kurtulmuş olacaklardır. İnsan hakları, çocuklar, kadınlar diyenler neredeler? İsrail, kadınları, çocukları katlediyor. Hiç Türkiye'deki sanatçılardan yüksek perdeden ses veren duyuyor musunuz?" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim de projelerimiz var" dediğini kaydeden Milletvekili Aydemir, "Bunların bir numaralı projeleri, HDP'yi iktidara taşımak." ifadesini kullandı.

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