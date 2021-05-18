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Milletvekili Aydemir DAP’ı TBMM gündemine taşıdı Aydemir: ‘DAP kalıcı olmalı’ Aydemir: DAP çok özel projelere imza atıyor’

İHA

Milletvekili Aydemir DAP’ı TBMM gündemine taşıdı Aydemir: ‘DAP kalıcı olmalı’ Aydemir: DAP çok özel projelere imza atıyor’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının yerel kalkınmada önemli işlevleri bulunduğunu, Proje üreten ve üretimine destek veren İdarelerin sosyo ekonomik sinerji oluşturduğunu belirterek Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nı örnek gösterdi. Milletvekili Aydemir, DAP başta olmak üzere Kalkınma İdarelerinin kurumsal yapılarının 10 yıl daha uzatılması maddesine ilişkin memnuniyetini dile getirdi.
Aydemir Komisyonda Tespitlerini Paylaştı
AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ve 64 Milletvekilinin Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Komisyondaki görüşmelerde söz alan Milletvekili Aydemir, DAP’ı örnek göstererek Kalkınma idaresi Başkanlıklarının proje üretim ve destek başarılarını gündeme taşıdı.
Kalkınma İdareleri Kalıcı Olmalı
Kalkınma idaresi Başkanlıklarının kalıcı olması, bütçelerinin artırılması gereğine vurgu yapan Milletvekili Aydemir, ‘ Hakikaten bu kurumların bütçeleri yeterli değil ancak bu kurumların süre itibarıyla iki dönem değil, kalıcı olmaları gerekir kanaatindeyim. Çünkü çok yakın takip ediyorum, Bu kurumlar müthiş moral veriyor bir defa zemine ve bu kurumlar asla siyasi bir tavır içerisinde değil. Ben DAP’tan biliyorum, 15 ili takip ediyorum; burada hangi belediye gelirse gelsin, hangi siyasi partiden olursa olsun, hangi kurum yönelirse yönelsin proje bağlamında onlara ciddi destek veriliyor. ‘ dedi.
Aydemir DAP’ın Başarısını Örnek Gösterdi
15 ilin bağlı olduğu DAP İdaresi Başkanlığının bölgeye taşıdığı kalkınma sinerjisine ilişkin tespitlerini aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Ben bunu mesela somut bir örnekle size anlatayım: Bizim Erzurum Olur ilçesine gittim yakın zamanda, orada bir kütüphane yapılmış. Kütüphanenin toplam maliyeti 1 milyonu aşıyor ama DAP’ın buraya katkısı 300 bin lira. 300 bin lira bir zemin oluşturuyor, o zeminin üzerine hayırseverler de başka kurumlar da ilaveler yapıyor, orada muhteşem bir eser çıkıyor ortaya. Yani DAP burada böyle çok esaslı bir fonksiyon ifa ediyor. ‘ diye konuştu.
Yerinde Kalkınma Modeli
Geçmişte yerel kalkınma projelerinin başkentte DPT tarafından planlandığını, bunun fayda taşımadığını belirten Milletvekili Aydemir, AK Parti dönemiyle birlikte DPT’nin kaldırılarak yerlerine Kalkınma Ajansları ve Kalkınma idaresi Başkanlıklarının kurulduğunu, yerinde kalkınma modelinin getirildiğini bildirdi.
Bütçeleri Daha da Artırılmalı
Milletvekili Aydemir, ‘Devlet Planlama Teşkilatı yok ama onun yerini alan, illerde çok özel yapılar oluştu. Bunlardan birisi mesela DAP, yahut kalkınma ajansları, bunlara gözümüz gibi bakmalıyız diye düşünüyorum. Samimi söylüyorum ki bütçeleri yetersiz olsa bile o moral vermeleri bakımından, köylere yönelmeleri, işte kırsalda çok ciddi destekleyici, projelere destek verici tavırlarından dolayı vatandaşta büyük bir kabul görüyorlar. Dolayısıyla bunları mutlaka ama mutlaka ihya edici, bütçelerini de artırıcı yaklaşım göstermeliyiz’ dedi.
Muhalefete Tepki
Kalkınma idaresi Başkanlıklarına yönelik muhalefet eleştirilerine katılmadığını aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Elbette tenkit edelim, elbette noksanları ifade edelim, bundan memnuniyet duyarım. Dahasını söyleyeyim, mesela bir milletvekili arkadaşımız şunu söyledi: “Yahu arkadaş, biz 2019’da 90 milyon diye DAP’a bütçe ayırmıştık, hiç haberimiz olmadan Bakanının ihtiyariyle, Bakanın inisiyatifiyle 130 milyona çıkarılmış. Niye çıkarılmış?” Oysa denmesi gereken şudur: “130 milyon değil, 530 milyon olsun, 1 milyar olsun, neyse artsın bu.” Denmesi gereken buyken niye bu söyleniyor? Şunun için: Bu kurumlar vatandaşta bir kabul, bir memnuniyet gösterince vatandaştaki o memnuniyet de iktidara yansır düşüncesiyle bunların önüne bir set koymak, bir bariyer koymak gibi yaklaşım... Ben mesela sizin gibi münevver insanlara bu tarzı hiç yakıştırmadım bugüne kadar. Not düşüyorum ben, özellikle bilgi sadedinde kayıt düşüyorum ben bunları ki konuşalım, buraları daha iyi hâle getirelim. ‘ vurgusunda bulundu.
Fonksiyon Üstleniyorlar
Kalkınma idaresi Başkanlıklarının görev süresi uzatımına ilişkin memnuniyetlerini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘ Bu kurumların görev süresi iki defa daha beşer yıl uzatılacak, buna memnun oluruz bu maddeden dolayı ama benim şahsi düşüncem şu: Buralar kalıcı olmalılar, bütçeleri daha da fazla olmalı, daha da artırılmalı, çok daha özel bir hâle gelmeli. Ben Kurum Başkanına, hem ajanslar hem işte DAP, KOP gibi şeylerle ilgili kardeşime de minnettarım, ara ara gidip görüşüyoruz, çok özel projelerin altına imza atıyorlar ve illerde, ilçelerde, mezralarda bile fonksiyon üstleniyor bu kurumlar. ‘ dedi.

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