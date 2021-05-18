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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karataş “Cumhuriyet ateşi hiç sönmeyecek”

İHA

Karataş “Cumhuriyet ateşi hiç sönmeyecek”

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Milli mücadele şehitlerini andığı mesajında Cumhuriyet değerlerinin ilelebet ayakta olacağına inandığına işaret eden Karataş “Cumhuriyet ateşi hiç sönmeyecek” dedi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsuna çıktığı ve Milli Mücadele startını verdiği 19 Mayıs günü vesilesiyle mesaj yayımlayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş “19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.
19 Mayıs 1919 tarihi, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a yak basarak Anadolu’da Milli Mücadeleyi başlattıkları, milletimizin umutlarının yeşermeye başladığı, Türk halkının bağımsızlıktan ve özgürlükten en zor şartlarda bile vazgeçmediği, anlamlı bir gündür.
Bu anlamlı ve özel günün, 101. yıldönümünü kutlamanın büyük gururu ve onuru içerisindeyiz. Bu anlamlı gün, Atatürk tarafından Türk Gençliğine bayram olarak armağan edilmiştir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘En büyük eserimdir’ dediği Türkiye Cumhuriyeti’ni de ‘Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri, ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak’ diyerek gençlere emanet etmiştir. Biliyoruz ki, Türk gençliği de kendisine Atası tarafından emanet edilen bu değere her zaman sahip çıkacaktır.
Bizler, böylesine gençleri önemseyen, onlara inanan ve geleceği onların aydınlatacağını düşünen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan hiçbir zaman ayrılmayacağız. Bu anlamda başta şehitlerimiz ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk/İslam mücadelecilerini saygıyla anıyorum” ifadelerine yer verdi.

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