Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz: “Gençlik bir milletin geleceğidir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz: “Gençlik bir milletin geleceğidir”

İHA

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz: “Gençlik bir milletin geleceğidir”

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'un 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
İl Müdürü Kaygusuz, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Şanlı tarihi, mücadeleler ve zaferlerle dolu olan milletimiz; kendisine topyekûn savaş açıldığı bir ortamda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde yıllar süren millî ve emsalsiz bir mücadele vermiş azim ve inancını aynı hedefte birleştirip yekvücut olarak hareket ettiğinde karşısında hiçbir gücün duramayacağını bütün dünyaya ispat etmiş ve elde ettiği muazzam zaferle istiklâlini bütün dünyaya kabul ettirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşuna giden bu yolda aziz Türk milleti kadını erkeği, genci ve yaşlısıyla; canını ve canından çok sevdiklerini feda ederek bu destansı mücadeleye katılmıştır. Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen ve kahraman Mehmetçiğin en büyük zaferi olan bu mücadele neticesinde Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Gençlik her millet için önemli bir kuvvettir. Bilinçli ve sorumluluk sahibi bir gençlik, o milletin umududur. Özellikle de genç bir nüfusa sahip olan Türkiye için bu olanağın iyi değerlendirilmesi, Türk milletinin hak etmiş olduğu uygar toplumlar düzeyine ulaşması için gereklidir. İçinde yer aldığı coğrafya ve sahip olduğu tarihsel miras, Türk gençliğine çok önemli sorumluluklar yüklemektedir. Aydın, millî ve manevi değerlerini koruyan, ileri görüşlü genç bir kuşağın yetişmesi, sahip olduğumuz şanlı tarihle birleştirildiğinde, Türkiye yalnızca ileri toplumlar düzeyine ulaşmakla kalmayacak, oldukça geniş bir coğrafyada pek çok ülkeye liderlik yapabilecek konuma gelecektir. Onun içindir ki Mustafa Kemal, Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'da Anadolu topraklarına ayak bastığı 19 Mayıs’ı "Gençlik Bayramı" olarak Türk gençliğine armağan etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta 102 yıl önce Samsun’a çıkışı ile bağımsızlık mücadelemizi başlatan Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, bu uğurda şehitlik mertebesine erişenleri rahmet, saygı ve şükranla anıyor; tüm gençlerimizin ve aziz milletimizin “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı”nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karataş “Cumhuriyet ateşi hiç sönmeyecek”
YEREL HABERLER Karataş “Cumhuriyet ateşi hiç sönmeyecek”
Aşkale’de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni hizmet binası açıldı
YEREL HABERLER Aşkale’de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni hizmet ...
Milletvekili Aydemir DAP’ı TBMM gündemine taşıdı Aydemir: ‘DAP kalıcı olmalı’ Aydemir: DAP çok özel projelere imza atıyor’
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir DAP’ı TBMM gündemine ...
Öz: “Bizi ayakta tutacak olan birlik ve beraberliktir”
YEREL HABERLER Öz: “Bizi ayakta tutacak olan birlik ve ...
Aydemir: ‘Arap ülkelerinin sessizliğini kınıyorum’ Aydemir Merhum Erkal’ın Milli Hassasiyetini paylaştı Aydemir: ‘Zulüm, Allah'ın izniyle sona erecektir’ Aydemir: ‘Sözde sanatçılardan tepki duyuyor musunuz?’ Aydemir: ‘İsrail’e Devlet derken bile irkiliyorum’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Arap ülkelerinin sessizliğini ...
Palandöken Meclisi’nden İsrail’e kınama
YEREL HABERLER Palandöken Meclisi’nden İsrail’e kınama
Erzurum'da feci yangın: 9 kişi yaralandı, 7 hayvan telef oldu “Hayvanlar gözümüzün önünde canlı canlı yandılar”
YEREL HABERLER Erzurum'da feci yangın: 9 kişi yaralandı, 7 hayvan ...
Yemyeşil doğada flüt resitali
YEREL HABERLER Yemyeşil doğada flüt resitali
Yaşlı adam tarlada namaz kılarken öldü
YEREL HABERLER Yaşlı adam tarlada namaz kılarken öldü
Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban: “Vahşeti görmezden gelmeyin”
YEREL HABERLER Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban: “Vahşeti ...
ETB Başkanı Oral: “Normalleşme sürecinde işletmelere yönelik acil destek paketleri devreye alınmalı”
YEREL HABERLER ETB Başkanı Oral: “Normalleşme sürecinde işletmelere ...
Aziziye Belediye Meclisi’nden İsrail’e kınama
YEREL HABERLER Aziziye Belediye Meclisi’nden İsrail’e kınama
Vali Memiş’ten Müzeler Haftası kutlama mesajı
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten Müzeler Haftası kutlama mesajı
Erzurum'da caddelerde yoğunluk oluştu
YEREL HABERLER Erzurum'da caddelerde yoğunluk oluştu
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden kitap okuma seferberliği
YEREL HABERLER Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden kitap okuma ...
BB Erzurumspor’un sahasında yüzü gülmedi Dadaşlar, Süper Lig’in en kötü iç saha performansını gösterdi
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’un sahasında yüzü gülmedi Dadaşlar, ...
Bu madde Erzurumspor’un başına bela oldu sadece 2 futbolcusu kaldı
YEREL HABERLER Bu madde Erzurumspor’un başına bela oldu sadece 2 ...
Aktay; “İsrail bunun bedelini ödeyecek”
YEREL HABERLER Aktay; “İsrail bunun bedelini ödeyecek”
İşe gitmek için çalıştırdığı aracı bir anda alev aldı
YEREL HABERLER İşe gitmek için çalıştırdığı aracı bir anda alev aldı
Fatih Çintimar: Ramil Guliyev, 37 yıllık 200 metre Avrupa rekorunu Erzurum'da deneyecek
YEREL HABERLER Fatih Çintimar: Ramil Guliyev, 37 yıllık 200 metre ...
İki dağın arasında kalan köyü emekleriyle cennete çevirdiler
YEREL HABERLER İki dağın arasında kalan köyü emekleriyle cennete ...
Oltu’da 45 dakikalık gökkuşağı resitali
YEREL HABERLER Oltu’da 45 dakikalık gökkuşağı resitali
Yakutiye Belediyesi ekipleri bayram temizliğinde
YEREL HABERLER Yakutiye Belediyesi ekipleri bayram temizliğinde
Doğa harikası ‘Yüzen Adalar’ ziyaretçilerini bekliyor
YEREL HABERLER Doğa harikası ‘Yüzen Adalar’ ziyaretçilerini bekliyor