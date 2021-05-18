ETSO Başkanı Yücelik: “Gençlerimiz, umut kaynağımız ve en büyük zenginliğimizdir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ETSO Başkanı Yücelik: “Gençlerimiz, umut kaynağımız ve en büyük zenginliğimizdir”

İHA

ETSO Başkanı Yücelik: “Gençlerimiz, umut kaynağımız ve en büyük zenginliğimizdir”

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, kurtuluş mücadelesinin başlamasının 102. Yıldönümü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Mesajında, Atatürk, silah arkadaşları ve onların ardından yürüyen Türk Milleti’nin ulusal egemenliği ve vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması için en önemli adımın atıldığı 19 Mayıs 1919’dan bugüne 102 yıl geçtiğini ifade eden Yücelik, Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı bugünün tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik mesajında şu ifadelere yer verdi; “19 Mayıs, Türk Milleti’nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu anlamlı günü gençlerimize bayram olarak armağan etti. Gençlerimiz, milletimizin umut beslediği en büyük zenginliğimizdir. Bu sebeple; gençlerimizin en donanımlı şekilde kendilerini yetiştirmesi, emin adımlarla hedeflerine yönelmeleri gerekmektedir. Çünkü gençlerimiz; ülkemizin geleceği, dinamizmi ve bitmeyen enerjisidir. Onların milli, manevi ve insani değerlere sahip olarak yetiştirilmesi, ülkemizin geleceği açısından çok önemlidir. Cumhuriyetimiz; vatanı, milleti ve güçlü Türkiye’yi koruma ve devam ettirme ruhunu asla kaybetmeyecek olan Türk gençliğinin, üstün gayret ve başarıları ile sonsuza kadar var olacaktır.”
Başkan Yücelik, “102. Yıldönümünü kutladığımız bu anlamlı günde, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz: “Gençlik bir milletin geleceğidir”
YEREL HABERLER Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz: “Gençlik bir ...
ETB Başkanı Oral’dan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
YEREL HABERLER ETB Başkanı Oral’dan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ...
Karataş “Cumhuriyet ateşi hiç sönmeyecek”
YEREL HABERLER Karataş “Cumhuriyet ateşi hiç sönmeyecek”
Aşkale’de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni hizmet binası açıldı
YEREL HABERLER Aşkale’de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni hizmet ...
Milletvekili Aydemir DAP’ı TBMM gündemine taşıdı Aydemir: ‘DAP kalıcı olmalı’ Aydemir: DAP çok özel projelere imza atıyor’
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir DAP’ı TBMM gündemine ...
Öz: “Bizi ayakta tutacak olan birlik ve beraberliktir”
YEREL HABERLER Öz: “Bizi ayakta tutacak olan birlik ve ...
Aydemir: ‘Arap ülkelerinin sessizliğini kınıyorum’ Aydemir Merhum Erkal’ın Milli Hassasiyetini paylaştı Aydemir: ‘Zulüm, Allah'ın izniyle sona erecektir’ Aydemir: ‘Sözde sanatçılardan tepki duyuyor musunuz?’ Aydemir: ‘İsrail’e Devlet derken bile irkiliyorum’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Arap ülkelerinin sessizliğini ...
Palandöken Meclisi’nden İsrail’e kınama
YEREL HABERLER Palandöken Meclisi’nden İsrail’e kınama
Erzurum'da feci yangın: 9 kişi yaralandı, 7 hayvan telef oldu “Hayvanlar gözümüzün önünde canlı canlı yandılar”
YEREL HABERLER Erzurum'da feci yangın: 9 kişi yaralandı, 7 hayvan ...
Yemyeşil doğada flüt resitali
YEREL HABERLER Yemyeşil doğada flüt resitali
Yaşlı adam tarlada namaz kılarken öldü
YEREL HABERLER Yaşlı adam tarlada namaz kılarken öldü
Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban: “Vahşeti görmezden gelmeyin”
YEREL HABERLER Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban: “Vahşeti ...
ETB Başkanı Oral: “Normalleşme sürecinde işletmelere yönelik acil destek paketleri devreye alınmalı”
YEREL HABERLER ETB Başkanı Oral: “Normalleşme sürecinde işletmelere ...
Aziziye Belediye Meclisi’nden İsrail’e kınama
YEREL HABERLER Aziziye Belediye Meclisi’nden İsrail’e kınama
Vali Memiş’ten Müzeler Haftası kutlama mesajı
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten Müzeler Haftası kutlama mesajı
Erzurum'da caddelerde yoğunluk oluştu
YEREL HABERLER Erzurum'da caddelerde yoğunluk oluştu
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden kitap okuma seferberliği
YEREL HABERLER Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden kitap okuma ...
BB Erzurumspor’un sahasında yüzü gülmedi Dadaşlar, Süper Lig’in en kötü iç saha performansını gösterdi
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’un sahasında yüzü gülmedi Dadaşlar, ...
Bu madde Erzurumspor’un başına bela oldu sadece 2 futbolcusu kaldı
YEREL HABERLER Bu madde Erzurumspor’un başına bela oldu sadece 2 ...
Aktay; “İsrail bunun bedelini ödeyecek”
YEREL HABERLER Aktay; “İsrail bunun bedelini ödeyecek”
İşe gitmek için çalıştırdığı aracı bir anda alev aldı
YEREL HABERLER İşe gitmek için çalıştırdığı aracı bir anda alev aldı
Fatih Çintimar: Ramil Guliyev, 37 yıllık 200 metre Avrupa rekorunu Erzurum'da deneyecek
YEREL HABERLER Fatih Çintimar: Ramil Guliyev, 37 yıllık 200 metre ...
İki dağın arasında kalan köyü emekleriyle cennete çevirdiler
YEREL HABERLER İki dağın arasında kalan köyü emekleriyle cennete ...
Oltu’da 45 dakikalık gökkuşağı resitali
YEREL HABERLER Oltu’da 45 dakikalık gökkuşağı resitali