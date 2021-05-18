Bakan Kurum'dan emeklileri sevindiren açıklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum'dan emeklileri sevindiren açıklama

İHA

Bakan Kurum'dan emeklileri sevindiren açıklama

Emeklilerin konut sahibi olması noktasında yoğun bir çaba sarf eden ve şuana kadar toplamda 1000 konut ile üyelerini ev sahibi yapan Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanlığı, yaz sezonunun gelmesi ile birlikte yine kolları sıvadı.
Dernek Başkanı Ahmet Degen, beraberinde Mali sekreter Lütfü Yıldız ve Genel Sekreter Zekeriya Araz ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.
Hem Bayram kutlaması hem de emeklilerin konut sahibi olması nezdinde talepte bulunan Dernek Başkanı Ahmet Degen, Başkan Sekmen'den bu konuda emeklilerin müjde beklediğini bildirdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise hemen yanında bulunan ekibinden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u aramalarını istedi. Yapılan telefon görüşmesinde Başkan Mehmet Sekmen, Erzurum'da Emeklilerin konut yapımından faydalanması için daha önceleri olduğu gibi yine TOKİ nezdinde yapılacak olan konutların bir kısmının tahsis edilmesini talep etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise Erzurum'u her zaman ön planda tuttuklarını ve özellikle konutlaşma alanında Toplu Konut İdaresi (TOKi)'nin çok ciddi çalışmalar sergilediğini açıkladı. Bakanlık olarak Erzurum'un hassasiyeti iyi bildiklerini ifade eden Bakan Kurum, "Erzurum bizim için çok önem verdiğimiz bir il. Yaz sezonunun gelmesi ile birlikte TOKİ yine çok sayıda konut çalışması yapacak. Bizlerde Bakanlık olarak Emeklilerimizin ev sahibi olması için her türlü kolaylığı sağlamak önceliğimiz. İnşallah bu yıl emeklilerimizin yine yüzünü güldürecek işlere imza atarız" dedi.
Telefon görüşmesi esnasında Bakan Kurum'a destekleri için teşekkür eden Dernek Başkanı Ahmet Degen, "Sayın Bakanım bugüne kadar verdiğiniz destekleri biliyoruz. Bundan sonrada desteklerinizin daha da artarak devam etmesini istiyoruz. Bizlere gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Bakan Murat Kurum ile yapılan telefon görüşmesinin son kısmında ise Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yapımı tamamlanan yerlerin aşılışı için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan açılış yapması için Erzurum'a davet etti. Bakan Kurum ise haziran ayı içerisinde Erzurum'a gelmeyi planladıklarını kaydetti.
Başkan Mehmet Sekmen'in bu girişiminden ötürü büyük memnunluk duyan Dernek Başkanı Ahmet Degen, "Sayın Başkanımızın bizim için yaptığı çalışmalar gerçekten takdire şayandır. Emeklilerimizin her türlü sorununa koşan ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ETSO Başkanı Yücelik: “Gençlerimiz, umut kaynağımız ve en büyük zenginliğimizdir”
YEREL HABERLER ETSO Başkanı Yücelik: “Gençlerimiz, umut kaynağımız ...
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz: “Gençlik bir milletin geleceğidir”
YEREL HABERLER Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz: “Gençlik bir ...
ETB Başkanı Oral’dan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
YEREL HABERLER ETB Başkanı Oral’dan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ...
Karataş “Cumhuriyet ateşi hiç sönmeyecek”
YEREL HABERLER Karataş “Cumhuriyet ateşi hiç sönmeyecek”
Aşkale’de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni hizmet binası açıldı
YEREL HABERLER Aşkale’de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni hizmet ...
Milletvekili Aydemir DAP’ı TBMM gündemine taşıdı Aydemir: ‘DAP kalıcı olmalı’ Aydemir: DAP çok özel projelere imza atıyor’
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir DAP’ı TBMM gündemine ...
Öz: “Bizi ayakta tutacak olan birlik ve beraberliktir”
YEREL HABERLER Öz: “Bizi ayakta tutacak olan birlik ve ...
Aydemir: ‘Arap ülkelerinin sessizliğini kınıyorum’ Aydemir Merhum Erkal’ın Milli Hassasiyetini paylaştı Aydemir: ‘Zulüm, Allah'ın izniyle sona erecektir’ Aydemir: ‘Sözde sanatçılardan tepki duyuyor musunuz?’ Aydemir: ‘İsrail’e Devlet derken bile irkiliyorum’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Arap ülkelerinin sessizliğini ...
Palandöken Meclisi’nden İsrail’e kınama
YEREL HABERLER Palandöken Meclisi’nden İsrail’e kınama
Erzurum'da feci yangın: 9 kişi yaralandı, 7 hayvan telef oldu “Hayvanlar gözümüzün önünde canlı canlı yandılar”
YEREL HABERLER Erzurum'da feci yangın: 9 kişi yaralandı, 7 hayvan ...
Yemyeşil doğada flüt resitali
YEREL HABERLER Yemyeşil doğada flüt resitali
Yaşlı adam tarlada namaz kılarken öldü
YEREL HABERLER Yaşlı adam tarlada namaz kılarken öldü
Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban: “Vahşeti görmezden gelmeyin”
YEREL HABERLER Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban: “Vahşeti ...
ETB Başkanı Oral: “Normalleşme sürecinde işletmelere yönelik acil destek paketleri devreye alınmalı”
YEREL HABERLER ETB Başkanı Oral: “Normalleşme sürecinde işletmelere ...
Aziziye Belediye Meclisi’nden İsrail’e kınama
YEREL HABERLER Aziziye Belediye Meclisi’nden İsrail’e kınama
Vali Memiş’ten Müzeler Haftası kutlama mesajı
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten Müzeler Haftası kutlama mesajı
Erzurum'da caddelerde yoğunluk oluştu
YEREL HABERLER Erzurum'da caddelerde yoğunluk oluştu
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden kitap okuma seferberliği
YEREL HABERLER Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden kitap okuma ...
BB Erzurumspor’un sahasında yüzü gülmedi Dadaşlar, Süper Lig’in en kötü iç saha performansını gösterdi
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’un sahasında yüzü gülmedi Dadaşlar, ...
Bu madde Erzurumspor’un başına bela oldu sadece 2 futbolcusu kaldı
YEREL HABERLER Bu madde Erzurumspor’un başına bela oldu sadece 2 ...
Aktay; “İsrail bunun bedelini ödeyecek”
YEREL HABERLER Aktay; “İsrail bunun bedelini ödeyecek”
İşe gitmek için çalıştırdığı aracı bir anda alev aldı
YEREL HABERLER İşe gitmek için çalıştırdığı aracı bir anda alev aldı
Fatih Çintimar: Ramil Guliyev, 37 yıllık 200 metre Avrupa rekorunu Erzurum'da deneyecek
YEREL HABERLER Fatih Çintimar: Ramil Guliyev, 37 yıllık 200 metre ...
İki dağın arasında kalan köyü emekleriyle cennete çevirdiler
YEREL HABERLER İki dağın arasında kalan köyü emekleriyle cennete ...