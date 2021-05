Başkan Yaşar’dan 19 Mayıs mesajı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Yaşar açıklamasın da şunları kaydetti:

‘’19 Mayıs ile toprakları zorla alınmak, halkı zincirlenmek, geleceği yok edilmek istenen milletimiz kendi kaderini eline almış, ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyerek varoluş mücadelesine başlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs’ta Samsun’a ayak basarak kurtuluş meşalesini yakmış, bir ülkenin makus talihini değiştirmiştir. Mustafa Kemal Atatürk ve vatanını seven kadın, erkek, genç, yaşlı demeden hep birlikte tarihin akışını değiştiren, dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele vermiştir. Yüce Türk Milleti vatan topraklarını düşman ellerine bırakmadı. Yediden yetmişe 19 Mayıs 1919 tarihinde fitili yakılan ateşi sahiplenerek ülkesine sahip çıktı. Yaşanan o günlerden bugünlere dek ülkemiz üzerinde hep oyunlar oynanmak istedi. Bugünde aynı senaryo oynansa da güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir nesil bu oyunu bozmaktadır. İşte Atatürk'ün emanet ettiği gençlik vatanına bugün de bu şekilde sahip çıkmaktadır. Bizlerde Türk gençliğinin dünya gençleriyle rekabet edebilecek donanım, bilgi ve birikime sahip olabilmeleri için Çat Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyor, her türlü imkân ve kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği için seferber ediyoruz. Gençlerimizin, atalarımızdan aldıkları güç ve ilhamla, daha büyük işler başaracağına, bilgi, donanım ve becerileriyle Türkiye'yi her zaman bir adım daha ileriye ulaştırmak için özveriyle çalışacaklarına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta siz gençler olmak üzere Aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygıyla anıyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.