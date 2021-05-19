Erzurum'da 19 Mayıs araç konvoyu



Şifanur TAVUS / ERZURUM-KARS, (DHA)ERZURUM'da, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen tören ve araç konvoyu oluşturularak kutlandı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması merkez Yakutiye ilçesinde Atatürk anıtının bulunduğu Havuzbaşı'nda yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'in anıta çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Gençlik liderleri ve öğrencilerin katıldığı törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil, "Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102'nci yıl dönümü, istikbalimizin, istiklalimizin ve kurtuluşumuzun temellerinin atıldığı bir gün olarak anılmakta olan 19 Mayıs'ı salgın hastalık nedeniyle bugün de geçen yıl olduğu gibi eksik ve üzgün bir şekilde icra ediyoruz. Türk gençliği daha güzel şeylere, daha coşkulu günlere layık. İnşallah yarınlarda bugünlerin telafisi yapılacak. Ama asıl olan az da olsa, küçük çaplı bir programla bu anlamlı günü icra etmekti. Bugün İstiklal Marşımızı okuyarak göklere bayrağımızı çektik, çelenk koyduk. Büyük bir konvoyla bayramımızı kutluyoruz" dedi.

Anıt önündeki törenin ardından büyükşehir, gençlik ve spor, emniyet ve jandarmaya ait araçlarla konvoy düzenlendi. Kent merkezinde siren çalarak ilerleyen konvoya araç sürücüleri de korna çalarak destek verdi.

ATAM ŞİİRİNİ OKUDU

Bayram sebebiyle Kars'ta da tören düzenlendi. Atatürk anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Arpaçay ilçesinden geldiğini söyleyen Balabey Boy (68), şiir okumak için izin istedi. Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan'ın tören alanına davet ettiği Balabey Boy, Atam şiirini okudu. Törene katılanlar Balabey Boy'a alkışlarıyla teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Şifanur TAVUS

2021-05-19 11:51:13



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