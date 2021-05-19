Erzurum, iyiye gidişe rağmen nüfusa oranlar en fazla vakanın görüldüğü il oldu



Salih TEKİNŞifanur TAVUSRamazan DEMİR/ERZURUMAĞRI, (DHA)-SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca´nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında Türkiye´de nüfusa oranla en fazla vaka görülen il Erzurum oldu. Komşu il Ağrı ise İstanbul´un ardından 3´üncü sırada yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 günlük tam kapanmanın ardından illere göre haftalık vaka tablosunu açıkladı. 814 Mayıs tarihleri arasında 100 bin kişide görülen vaka sayılarında ilk 5 sırayı Erzurum, İstanbul, Ağrı, Rize ve Bilecik illeri aldı.

Türkiye´de en fazla vaka sayısı görülen il olmasına karşın Erzurum'da iyiye gidiş sürüyor. 17 Mayıs tarihleri arasında 100 binde 303,58 olan vaka sayısı 192,28'e geriledi. Tam kapanmanın ardından kademeli normalleşmeye geçilmesiyle birlikte kentte park, bahçe, cadde ve sokaklar doldu. Vatandaşlar, Yakutiye Kent Meydanı ile Erzurum Kalesi etrafındaki yeşil alanlarda sıcak havanın keyfini çıkardı.

Vatandaşların kurallara uymasını isteyen Ahmet Demir, "Vatandaşımız kurallara uymuyor. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın hesabı yapıyor. Ben esnafım, yanımda 3 eleman çalışıyor ama şu anda işsizler. Kurallara esnaf ve vatandaş olarak uymak zorundayız" dedi.

Birkaç ay önce geldiği Erzurum'da pandemi kurallarına çok uyulduğunu söyleyen Sertaç Ayraç ise son günlerde esnafın da yasaklara uymadığını ileri sürdü.

TEK TEMENNİMİZ ESKİ NORMELLEŞME

Erzurum Matbaa, Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, vakalarda iniş-çıkış yaşanmasının normal olduğunu belirterek, "Bu artışın geçici olduğunu düşünüyorum. Erzurum'a dışardan gelip giden fazla yok. Grip mevsiminde olduğumuz için vakalarda artış yaşanıyor. En kısa zamanda bunu atlatırız. Esnaf olarak tek temennimiz eski normale dönmemiz. Esnafın eskisi gibi iş yerini açıp ticaret yapması gerekiyor. Doğu Anadolu Bölgesi olarak pandemiyi en kısa zamanda atlatacağımıza inanıyorum. İnsanlarımızın mutlak surette maske, mesafe temizlik kurallarına riayet etmeleri gerekiyor. Bu sorun hepimizin" diye konuştu.

AĞRI'DA DA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Nüfusa oranlar en çok vakanın olduğu 3'üncü il olan Ağrı'da da düşüş sürüyor. 17 Mayıs tarihlerinde 100 binde 264,27 olan vaka sayısı, 814 Mayıs'ta ise 182,84 olarak açıklandı. Kentte denetimler sürerken vakaların artmasında kente dışarıdan gelenlerin etkisinin olduğu belirtildi.

Vatandaşlardan Mehmet Çaldıran, "Bu artışın sebebi bizleriz. Çünkü bizler kendimizi korumuyoruz. Kendimizi korumadığımız sürece diğer insanlara da bulaştırıyoruz. Bu vaka sayıları bence hala az. Çünkü insanlarımız hiç dikkat etmiyor. Bu yüzden Ağrı'da tedbir alınması lazım. Kahvehaneler açık değil ama lokantalar, iş yerleri, bankalar falan hep açık. Böyle olunca da insanlar dışarı çıkıyor. Biz mecburen işimiz icabı dışarı çıkıyoruz. Yani ya her yer tam açılmalı ya da tam kapanmalı. Ağrı'da bu kadar artışın olmasının sebebi ise batıdan gelenler" dedi.

Vatandaşların hastalığı yeterince umursamadığını söyleyen İbrahim Kurtkan, "Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymuyor. Bu sebeple hastalık artıyor. Bütün mesele bundan kaynaklanıyor. Aslında işin içinde biraz bilinçsizlik yatıyor bana göre. Bu durumda denetimler ne kadar olursa da önemli değil. Vatandaş kendisi dikkat etmezse bulaş oluyor. Her şekilde bir bahane bulup dikkat etmemek olmuyor. Bu iş denetimle çözülmez. Bu iş insanların düşünceli olması ile çözülür. İnsanların bilinçlenmesi ile çözülür" diye konuştu.

Pandemi nedeni ile zorlu bir süreçten geçtiklerini belirten esnaf Adem Efe ise kısıtlamalardan hemen sonra hareketliliğin oldukça arttığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Kısıtlamadan sonra çarşı tamamen doldu. Esnaf iş yerlerini açtı. Kimse kurallara dikkat etmedi. Vakalar da bu yüzden arttı. Baya sıkıntı var. Vatandaşlarımız bence dikkat etmeli. Maske, mesafe ve sosyal mesafe kurallarına uymalıyız."

MUŞ 50'NİN ALTINA DÜŞTÜ

Bölgedeki diğer illerde de vaka sayılarının düşüşü sürüyor. Muş, 100 binde 48,16 oranıyla bölgenin en az vaka görülen kenti oldu. Muş´u, 78,48 ile Iğdır ikinci oldu. Bölgede 8-14 Mayıs tarihli vaka tablosunda illerde yüz bin kişide görülen vaka oranları şöyle:

Erzurum 192,28, Ağrı 182,84, Erzincan 154,84, Kars 144,25, Ardahan 122,71, Iğdır 78,48, Muş 48,16.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih Tekin / Şifanur TAVUS

2021-05-19 16:33:46



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