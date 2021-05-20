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(ÖZEL) - Maket sanatçısı Erzurum’un 1800’lü yıllarına hayat veriyor Eserler aslına uygun olsun diye birebir ölçeklendirme yapıyor

İHA

(ÖZEL) - Maket sanatçısı Erzurum’un 1800’lü yıllarına hayat veriyor Eserler aslına uygun olsun diye birebir ölçeklendirme yapıyor

Tarihi ve özgün eserler maket sanatçısı Doğan Hattatoğlu, Erzurum’un 1800’lü yıllardaki halinin maketini yapıyor. 60’a yakın eserin maket halini çıkartan Hattatoğlu her eseri aslına uygun ölçeklendirme sistemiyle yapıyor. Küçük bir detayı bile atlamayan sanatçı bir esere bazen haftalarca uğraşıyor.
Erzurum kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için maket çalışmalarını sürdüren sanatçı Doğan Hattatoğlu Erzurum’un 1800’lü yıllarında ki halini makete çeviriyor. Hattaoğlu daha önce Erzurum Ulu Cami’de sergilenen üç kutsal mekan olan Kabei Muazzama, Mescidi Nebevi ve Mescidi Aksa'nın maketlerini birebir ölçeklerle hazırlayarak adından söz ettirmişti.
Erzurum’un maket çalışması için 2 yıllık bir ön çalışma sonrası kentin 1800’lü yıllarda ki haritasını çıkaran maket ustası Hattaoğlu, daha sonra ise kullandığı köpüklerle şehrin alt yapısının maket halini tamamladı. Maket ustası şimdide kentte o dönem yer alan eserleri makete çeviriyor. 80 eserden 60’ına yakınını tamamlayan sanatçı maket çalışması bittikten sonra eserleri şehir haritasına yerleştirmeye başlayacak. 80 eser arasında Ulu Cami, Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi ve Lalapaşa Cami gibi kentin gözde tarihi mekanları da yer alıyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında atölyesinde çalışamayan Hattatoğlu, çalışmasını evinde ki odasında sürdürüyor. Bir an durmadan çalışmalarını sürdüren sanatçı 1 yıl içerisinde eserini tamamlayarak ziyaretçilere sunmayı hedefliyor. Günümüze ulaşan eserleri yerinde inceleyerek makete çeviren Hattatoğlu eserlerin tamamının birebir ölçeklendirmeye önem gösteriyor.
“ 40 eseri maketleştirdim”
Bu zamana kadar 40 eseri maketleştiren Hattaoğlu,“ Ailem hat sanatıyla uğraşıyordu. Bende uğraştım ama makete heveslendim. 1986 yılında Solakzade Camiinin maketini yaptım. Yıllar sonra İstanbul Minatürk’ü gezdim oğlumda baba sen de gel Erzurum Minatürk’ü yap dedi. Bende başladım ama başlarken şart koştum çocuklarıma dedim ki beni kahveye giden bir baba olarak düşünün maaşımdan her ay o kadar parayı buraya keseceğim. Böylece çalışmaya başladım. O gün bugün devam ediyor. Bu şekilde şuana kadar 40 tane eseri maket hale çevirdik. TBMM’de sergi yaptım. Öyle ki meclis tarihinde ilk kez bir şehir sergi yapmıştı” dedi.
“ Üç kutsal mescit bir arada”
Müslümanlar için kutsal olan 3 mescidi maketleştirerek sergilediklerini kaydeden Doğan Hattatoğlu,“ Ben yaptığım eserlerin hepsini yerinde inceleyip ona göre ölçü alıyorum. Umreye ve haça gittim orada ölçüler aldım. Döndüğümde Kabe’nin maketine başladım toplam yapımı 1.5 yıl sürdü. Sonra Mescid’i Nebevi ‘ye başladım onunda 2 yıl sürdü. O zaman Ulu Cami’de bunları sergilemeye başladık. Üçüncü olarak da Mescid’i Aksa’yı yapmamı istediler. Bunun üzerine Kudüs’e gidip ölçüleri aldık. Orada türlü sıkıntılar çıkarttılar İsrail askerleri bize ama ölçüleri aldım. Kudüs’ün toprağını aldım onu getirdim yaptığım maketteki bahçeye o toprağı koydum” şeklinde konuştu.
“ Bu proje için yeri geliyor sabahlara kadar çalışıyorum”
Projeyi tamamlayıp Erzurum’a hizmet etmek istediğini belirten Hattatoğlu, “ Erzurum Teknik Üniversitesinin hazırladığı bir proje var. Hocalarımız 1800’lü yıllarda ki Erzurum’un haritasını çıkartmışlardı. O haritayı görünce makete dökmek istedim. Yaşımız geçiyor Erzurum’a bir hizmet daha etmek istedim. Çalışmalara başladım ama proje çok büyük bir proje öyle kolay değil bunu yapmak. Başladıktan sonra devam edebilir miyiz diye düşündüm ama çocuklarım ailem destek oldular. Pandemi geldi atölyeye gidemedik. Hanım izin verdi evin bir köşesini atölyeye çevirdik. Haritaya monte edeceğimiz çeşmeler, hamamlar, medreseler ve camilerin maket halini çıkartmaya başladık. Bittikten sonra platforma yerleştirmeye başlayacağız. İnşallah o günleri görür bu eseri bitirirsek eskiden duyulan o Erzurum’u göreceğiz.” İfadelerini kullandı.
“ Bu iş sabır işi”
Maket ustalığının sabır işi olduğunu aktaran Hattatoğlu,“ Şuanda 60’ın üzerinde maketi tamamladım. Liste çıkarttık o tarihte 80’in üzerinde Erzurum’da tarihi eser bulunuyor. Yapmaya devam edeceğiz. Erzurum tarihte önemli bir konumda yer alıyor. Herkes bu memlkette kendi branşında çalışma yapmalı. Maket işi gönül işdir ve sabır ister. Bazen ilham gelmeli. İlhamsız olmaz. Bazen başlıyorsun sabahlara kadar sürüyor çalışma. Bir yandan sağlıkla ilgili terapi gibi bu çalışmalar” dedi.

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