Yeşilay Erzurum Şube Başkanlığında görev değişimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilay Erzurum Şube Başkanlığında görev değişimi

İHA

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 4 yıldır yürüttüğü Yeşilay Erzurum Şube Başkanlığı görevini Mevlüt Doğan'a devretti.

Yeşilay Erzurum Şube Başkanlığında görev değişimi

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 4 yıldır yürüttüğü Yeşilay Erzurum Şube Başkanlığı görevini Mevlüt Doğan’a devretti.
Salih Kaygusuz, devir tesliminde yaptığı konuşmada: “5 Mart 1920’de İstanbul’da “Hilali Ahdar” adıyla kurulan Yeşilay, milletimize hizmetin adı olmuştur. Yeşilay; insan onurunu ve saygınlığını temel alarak ayrım gözetmeksizin toplumu ve gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan koruma faaliyetlerini geçmişten bu güne kesintisiz sürdürüyor. Hizmetlerini yaparken millî ve ahlaki değerleri gözeterek bilimsel ve evrensel ilkeleri dikkate alarak topluma hizmetini bağımsız bir şekilde yerine getiriyor. Biz de yaklaşık 4 yıl önce Yeşilay Erzurum Şube Başkanlığı görevini devraldık ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte bu hizmetin içinde yer almaktan onur duyduk.” dedi.
Salih Kaygusuz sözlerine şöyle devam etti:
“Göreve geldiğimiz günden itibaren Yeşilay bünyesinde Erzurum’umuza hayırlı hizmetlerde bulunduk. Bu süreçte ilk olarak Yeşilay Cemiyeti’nin Erzurum Şubesine bir dernek binası kazandırdık. Daha sonra Erzurum’da Yeşilay Danışmanlık merkezini kurduk. 2 psikolog, 1 sosyal çalışmacı, 1 halkla ilişkiler uzmanı, 1 güvenlik ve 1 de destek personeli olmak üzere toplam 6 personel istihdam ettik. Yeşilay Danışma Merkezinde Erzurum’daki bağımlılar ve bağımlıların ailelerine ücretsiz danışma hizmeti veriyoruz. Böyle bir hizmete Erzurum’da ciddi anlamda ihtiyaç vardı. Çocukları veya eşleri bağımlı olan aileler bu konuyla nasıl mücadele edeceklerini bilmiyorlardı. Dolayısıyla açmış olduğumuz danışmanlık merkezinde hem bağımlılara hem de ailelerine ücretsiz hizmet vererek bu alanda Erzurum’umuza ciddi bir hizmette bulunmuş olduk. Yeşilay bünyesinde bunun gibi daha birçok hizmetin milletimize sunulmasına vesile olduk. Bu hizmetlerle milletimizin aydınlık geleceğini oluşturan gençlerimizin daha sağlıklı olmasına katkıda bulunduk.
Tamamen gönüllülük esasına göre yapılan çalışmaların olumlu sonuçlarını görmek; iç tatmini en yükseğe çıkarmakta, insanı manevi anlamda doyurmakta ve insana yaşadığını hissettirmekte. Biz de yaptığımız hizmetin sonuçlarını gördükçe yaşadığımızı hissettik ve daha fazla çalışma gayreti içinde olduk. Bu hizmetleri yapmamız için Yönetim Kurulunda bize destek veren çok kıymetli arkadaşlarımız oldu. Yönetim Kurulundaki bütün arkadaşlarımıza bize verdikleri destek ve yaptıkları çalışmalar için gönülden teşekkür ediyorum.
Bugün Yeşilay Şube Başkanlığını çok kıymetli bir arkadaşımıza, Mevlut Doğan Beyefendi’ye devrediyoruz. Mevlut Doğan Başkan’ım ve yeni Yönetim Kurulunun, yeni ekibinin, bizden devraldıkları bayrağı çok daha ilerilere taşıyacaklarına gönülden inanıyorum. Bu bir bayrak yarışı, bu bir hizmet yarışı. Biz Erzurum’a Yeşilay bünyesinde dört yıl hizmet ettik. Bizden sonra da inşallah arkadaşlarımız bizim yaptığımız işlerin üzerine koyarak daha güzel işler yapacaklar.
Allah, herkese aldığı görevi layıkıyla yapmayı nasip etsin. Hiçbir menfaat gözetmeksizin çalışılan Yeşilay Erzurum Şube Başkanlığı görevini devraldığım yaklaşık dört yıllık süre zarfında Yeşilay Erzurum Şubesine kurumsal bir kimlik kazandırmayı başardık. Allah’a çok şükür! Şimdi vicdanımız ve gönlümüz rahat bir şekilde görevimizi, Mevlut Doğan Başkan’ım ve Yönetim Kurulundaki arkadaşlarına devretmiş bulunuyoruz. Yapacakları çalışmalarda her daim destekçileri olacağız. İşlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Tekrar bizimle çalışan Yönetim Kurulundaki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pandemi döneminde hemşirelere 'kahkaha yogası'
YEREL HABERLER Pandemi döneminde hemşirelere 'kahkaha yogası'
Hemşireler kahkaha yogasında Toplumsal Duyarlılık Projesi kapsamında düzenlenen Kahkaha Yogası 130 kişinin katılımıyla gerçekleşti
YEREL HABERLER Hemşireler kahkaha yogasında Toplumsal Duyarlılık ...
Baharın gelmesiyle Mayıs çiçekleri Erzurum’u sarıya bürüdü
YEREL HABERLER Baharın gelmesiyle Mayıs çiçekleri Erzurum’u sarıya ...
Erzurum tahsilatta ilk sırada
YEREL HABERLER Erzurum tahsilatta ilk sırada
Erzurum Doğum istatistikleri açıklandı
YEREL HABERLER Erzurum Doğum istatistikleri açıklandı
Efsane kaptan daha kongre kararı alınmadan başkanlığa aday oldu Kürşat Karakaş BB Erzurumspor Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Efsane kaptan daha kongre kararı alınmadan başkanlığa ...
Kaptan Kürşat, BB. Erzurumspor başkanlığına aday olduğunu açıkladı
YEREL HABERLER Kaptan Kürşat, BB. Erzurumspor başkanlığına aday ...
ETÜ’ye TÜBİTAK’tan 1.6 milyonluk destek
YEREL HABERLER ETÜ’ye TÜBİTAK’tan 1.6 milyonluk destek
Milletvekili Aydemir’den milli iradeye saygı vurgusu Aydemir’den Akşener’e tepki Aydemir: ‘Millete karşı duruş sergilenir mi?’
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir’den milli iradeye saygı ...
Erzurum bürokrasisi engelli bireyler için bir araya geldi
YEREL HABERLER Erzurum bürokrasisi engelli bireyler için bir araya ...
98 yaşındaki kadına sahte parayla zekat verdiler Yaşlı kadının bir yıl arayla başına gelmeyen kalmadı, ilk önce parasını çaldırdı, sonra sahte parayla kandırıldı
YEREL HABERLER 98 yaşındaki kadına sahte parayla zekat ...
Erzurum Bürokrasisi engelli bireyler için bir araya geldi
YEREL HABERLER Erzurum Bürokrasisi engelli bireyler için bir araya ...
'Kene ve koronavirüsle birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz'
YEREL HABERLER 'Kene ve koronavirüsle birlikte yaşamayı ...
Minik Leyla’nın davası Ağrı’da görülecek
YEREL HABERLER Minik Leyla’nın davası Ağrı’da görülecek
Erzurum’un yöneticileri, engelli bireyler için bir araya geldi
YEREL HABERLER Erzurum’un yöneticileri, engelli bireyler için bir ...
Soltanzadeh Gsim’deydi
YEREL HABERLER Soltanzadeh Gsim’deydi
Erzurum uluslararası projelere ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Erzurum uluslararası projelere ev sahipliği yapıyor
Refüje çarpan otomobil ters şeritte 50 metre sürüklendi
YEREL HABERLER Refüje çarpan otomobil ters şeritte 50 metre ...
Yakutiye Belediye Meclisi’nden İsrail’e kınama
YEREL HABERLER Yakutiye Belediye Meclisi’nden İsrail’e kınama
Doğada Gençlik Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Doğada Gençlik Bayramı coşkusu
Doğa benim öğretmenim
YEREL HABERLER Doğa benim öğretmenim
Forum Erzurum Alışveriş Merkezi Outlete Geçiyor
YEREL HABERLER Forum Erzurum Alışveriş Merkezi Outlete Geçiyor
Karasu’da binlerce balık telef oldu
YEREL HABERLER Karasu’da binlerce balık telef oldu
(ÖZEL) - Maket sanatçısı Erzurum’un 1800’lü yıllarına hayat veriyor Eserler aslına uygun olsun diye birebir ölçeklendirme yapıyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) - Maket sanatçısı Erzurum’un 1800’lü yıllarına ...