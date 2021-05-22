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Pandemi döneminde hemşirelere 'kahkaha yogası'

DHA

Pandemi döneminde hemşirelere 'kahkaha yogası'


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)KORONAVİRÜSÜN en çok etkilediği sağlık sektörü çalışanlarından hemşireler zoom uygulaması ile katıldıkları 'kahkaha yogası' ile stres attı. `Kahkaha yogası´ master eğitmeni İpek Ateşalp ile etkinliği yöneten Erzurum Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Aslı Sis Çelik, "Kahkaha yogası, kahkaha egzersizleri ile yoganın nefes tekniklerinin harmanlanmasından oluşmaktadır ve kişilerin motivasyonlarını artırmak, streslerini azaltmak için uygulanmaktadır. Hepimize ilaç gibi geldi" dedi.
Erzurum Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Aslı Sis Çelik, 12 Mayıs Hemşireler Günü'nde Kahkaha Yogası Master Eğitmeni İpek Ateşalp ile birlikte düzenlediği etkinlikte, pandemi döneminde hemşirelere zoom uygulaması ile kahkaha yogası yaptırdı. Doç. Dr. Çelik, Hintli bir tıp doktoru olan Madan Kataria tarafından temelleri atılan kahkaha yogasının, kahkaha egzersizleri ile yoganın nefes tekniklerinin harmanlanmasından oluştuğunu, kişilerin motivasyonlarını arttırmak, streslerini azaltmak için uygulandığını söyledi. Doç. Dr. Çelik, kahkaha yogası ile bedene daha fazla oksijen girmesinin sağladığı için stresi azaltıp, vücudun, endorfin hormonu (mutluluk hormonu) salgılamasına neden olduğunu belirtti. Doç. Dr. Çelik, yogaya katılanların kendisini daha iyi hissedip, bağışıklık sistemini güçlendirip, dolaşım sistemini hızlandırarak dengelediğini ifade etti. İçe atılan ve bastırılan duyguların dışarıya vurulmasını, zihinde toplanan negatif düşüncelerin ve kaygıların kahkaha yoluyla giderilmesini sağladığını hatırlatan Doç. Dr. Aslı Sis Çelik şunları söyledi:
"Bireylerin enerji ve motivasyonlarını yükseltir, böylece karşılaştıkları problemlere daha pozitif bir bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olur. Çünkü, yaşanmakta olan Covid-19 pandemisinde hemşireler özellikle izinsiz, molasız uzun çalışma saatleri, çalışmayı zorlaştıran koruyucu ekipmanlar ile çalışma, fazla hasta sayıları nedeniyle iş yükünün artması, aile ve sosyal destek kaynaklarından uzak olma, hastalık bulaşma riski, bakım verilen hastaların veya ekip arkadaşlarının kaybına tanık olma gibi nedenlerle tükenmişlik, umutsuzluk, korku, uyku problemleri ve buna bağlı depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete bozukluğu gibi ruhsal problemler yaşamakta. Kahkaha yogası, kahkaha egzersizleri ile yoganın nefes tekniklerinin harmanlanmasından oluşmaktadır ve kişilerin motivasyonlarını arttırmak, streslerini azaltmak için uygulanmaktadır. Yapılan zoom uygulaması ile kahkaha yogası hepimize ilaç gibi geldi. Kahkaha yogasının bu faydalarından yola çıkarak Atatürk Üniversitesi toplumsal duyarlılık projeleri uygulama ve araştırma merkezi tarafından kabul edilen proje kapsamında 12 Mayıs Hemşireler Günü'nde pandemi döneminde yorulan ve tükenen hemşirelerin kahkaha yogası ile tanışması sağlanarak hem kahkaha yogasının faydalarından yararlanmaları hem de kahkaha yogasını öğrenerek bu dönemde bireysel baş etme mekanizması olarak kullanmalarını amaçladık."
MUAZZAM BİR TEMPODA, MUAZZAM ŞARTLARLA ÇALIŞIYORSUNUZ
Kendisinin beyaz önlüklü bir diş hekimi eşi olduğunu belirten Kahkaha Yogası Master Eğitmeni İpek Ateşalp, sağlık çalışanlarının muazzam bir tempoda, muazzam şartlarla çalıştığını söyledi. Ateşalp, "Bu dönemin savaşçıları olarak ön cephedesiniz o nedenle hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Kahkaha yogasını denemeye başladım, bunun bir eğitimi olduğunu öğrendim. Ben de ilk eğitimi aldım. Bende bir yan etki yapmıştı. Geç yaşta, oldukça ileri bir yaşta ikinci kez anne oldum. Her gün mutluluk hormonu salgılaya salgılaya. Hemşire arkadaşlarımızla da kahkaha atarken mutluluk hormonu salgıladık. Kahkaha yogası, içinde şaka, mizah espri olmadan nedensiz güldüğümüz bir teknik aslında. 1995 yılında 5 kişiyle bir parkta başlayan 'Kahkaha yogası hareketi' o da bir virüs, kahkaha da çok bulaşıcı. Hızla bütün dünyaya yayılıyor ve bugün 110 ülkede binlerce kahkaha kulübü var" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-05-22 11:46:27

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