Olimpiyata hazırlık kampı yaptıkları Etiyopya'da milli atletlerden anlamlı yardım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Olimpiyata hazırlık kampı yaptıkları Etiyopya'da milli atletlerden anlamlı yardım

DHA

Olimpiyata hazırlık kampı yaptıkları Etiyopya'da milli atletlerden anlamlı yardım


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)TOKYO Olimpiyatları'na hazırlıklarını sürdüren milli atlet Tuba Güvenç, Özlem Kaya, Yusuf Alıcı ve Arif Kanmaz, kamp yaptıkları Etiyopya'da 3 yıldır tamamlanamayan cami için 21 bin lira topladı. Palandöken kampına katılmak üzere Erzurum'a gelen Tuba Güvenç,camiye minber ve mirpar yapılacağını belirterek, "Türk olmanın bize verdiği yardımseverlik duygusu ile üzerimize düşen görevi yaptık" dedi.
Türkiye Atletizm Federasyonu'nun başarılı sporcularından Tuba Güvenç, Özlem Kaya, Yusuf Alıcı ve Arif Kanmaz, yaklaşık 2 ay önce, koronavirüs nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na hazırlık kampının yapıldığı Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya bağlı Sululta kasabasına gitti.
Çalışmalarını sürdüren milli sporculardan erkekler, cuma namazı için bir camiye gitti. Namaz sonrası Yusuf Alıcı ve Arif Kanmaz cami minaresinin ağaç parçalarıyla tutturulduğunu ve içerisinin de içler acısı bir durumda olduğunu gösteren video çekti. Milli sporcular, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ve canlı yayınlarla bunu çevrelerine duyurdu. Minarenin yapımı için 12 bin lira hedefleyen milliler, 23 bin lira topladı. Ancak görevliler, caminin minaresi yerine mihrap ve minber yapılmasını istedi.
Camideki çalışmalar sürerken, Palandöken kampına katılmak üzere Erzurum'a gelen Tuba Güvenç, şunları söyledi:
"3 bin metre engelli branşında ülkemizi temsil ediyorum. Hedefim her sporcu gibi Tokyo Olimpiyatları. Yaklaşık 40 gün süren Etiyopya kampından sonra bir hafta önce Erzurum kampına katıldım. Kampta iken erkek sporcular cuma namazına giderken caminin minaresini 35 odunla tutturulmuş şekilde görüyorlar. Bu caminin videolarını çekip bize gösterdiler. Biz de bu duruma gerçekten çok üzüldük. Türk olmanın verdiği yardımseverlik duygusu ile yardım toplamaya karar verdik. Özlem Kaya, Yusuf Alıcı, Arif Kanmaz ve ben bu durumu sosyal medyada ve storylerde paylaştık. Canlı yayınlar yaparak durumu anlattık. Amacımız aslında caminin minaresini yaptırabilmekti. İmamla konuştuğumuzda aslında buranın kendi evi olduğunu, üst katını camiye çevirdiğini, 3 yıldır yapılamadığını ve yarım kaldığını öğrendik. Biz caminin minaresini yaptırmak için biraz ısrarcı olduk ama bize, 'Siz şu an minareyi yaptırırsanız biz camiyi tamamladıktan sonra minarenin yıkılma ihtimali yüksek' dediler. Biz de mihrap ve minber yerini yaptırmaya karar verdik. Çok şükür ki gerekli parayı topladık. Yusuf arkadaşımız 1 Haziran'a kadar orada ve çalışmalara başlandı. İnşallah o zamana kadar yetiştirecek. Şu an 23 bin lira topladık. Geri kalan parayla caminin eksik olan yerlerini yaptırmayı düşünüyoruz. Örneğin abdest alınan yer ve ayakkabılık gibi."
Etiyopya'da devam eden kampla birlikte caminin de yapımını tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Özlem Kaya ise, "Yusuf iki kat efor sarf ediyor. Hem antrenman yapıyor hem de cami ile ilgileniyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-05-22 12:56:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Horoz dövüşçüleri jandarmaya yakalandı
YEREL HABERLER Horoz dövüşçüleri jandarmaya yakalandı
Pandemi döneminde hemşirelere 'kahkaha yogası'
YEREL HABERLER Pandemi döneminde hemşirelere 'kahkaha yogası'
Hemşireler kahkaha yogasında Toplumsal Duyarlılık Projesi kapsamında düzenlenen Kahkaha Yogası 130 kişinin katılımıyla gerçekleşti
YEREL HABERLER Hemşireler kahkaha yogasında Toplumsal Duyarlılık ...
Yeşilay Erzurum Şube Başkanlığında görev değişimi
YEREL HABERLER Yeşilay Erzurum Şube Başkanlığında görev değişimi
Baharın gelmesiyle Mayıs çiçekleri Erzurum’u sarıya bürüdü
YEREL HABERLER Baharın gelmesiyle Mayıs çiçekleri Erzurum’u sarıya ...
Erzurum tahsilatta ilk sırada
YEREL HABERLER Erzurum tahsilatta ilk sırada
Erzurum Doğum istatistikleri açıklandı
YEREL HABERLER Erzurum Doğum istatistikleri açıklandı
Efsane kaptan daha kongre kararı alınmadan başkanlığa aday oldu Kürşat Karakaş BB Erzurumspor Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Efsane kaptan daha kongre kararı alınmadan başkanlığa ...
Kaptan Kürşat, BB. Erzurumspor başkanlığına aday olduğunu açıkladı
YEREL HABERLER Kaptan Kürşat, BB. Erzurumspor başkanlığına aday ...
ETÜ’ye TÜBİTAK’tan 1.6 milyonluk destek
YEREL HABERLER ETÜ’ye TÜBİTAK’tan 1.6 milyonluk destek
Milletvekili Aydemir’den milli iradeye saygı vurgusu Aydemir’den Akşener’e tepki Aydemir: ‘Millete karşı duruş sergilenir mi?’
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir’den milli iradeye saygı ...
Erzurum bürokrasisi engelli bireyler için bir araya geldi
YEREL HABERLER Erzurum bürokrasisi engelli bireyler için bir araya ...
98 yaşındaki kadına sahte parayla zekat verdiler Yaşlı kadının bir yıl arayla başına gelmeyen kalmadı, ilk önce parasını çaldırdı, sonra sahte parayla kandırıldı
YEREL HABERLER 98 yaşındaki kadına sahte parayla zekat ...
Erzurum Bürokrasisi engelli bireyler için bir araya geldi
YEREL HABERLER Erzurum Bürokrasisi engelli bireyler için bir araya ...
'Kene ve koronavirüsle birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz'
YEREL HABERLER 'Kene ve koronavirüsle birlikte yaşamayı ...
Minik Leyla’nın davası Ağrı’da görülecek
YEREL HABERLER Minik Leyla’nın davası Ağrı’da görülecek
Erzurum’un yöneticileri, engelli bireyler için bir araya geldi
YEREL HABERLER Erzurum’un yöneticileri, engelli bireyler için bir ...
Soltanzadeh Gsim’deydi
YEREL HABERLER Soltanzadeh Gsim’deydi
Erzurum uluslararası projelere ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Erzurum uluslararası projelere ev sahipliği yapıyor
Refüje çarpan otomobil ters şeritte 50 metre sürüklendi
YEREL HABERLER Refüje çarpan otomobil ters şeritte 50 metre ...
Yakutiye Belediye Meclisi’nden İsrail’e kınama
YEREL HABERLER Yakutiye Belediye Meclisi’nden İsrail’e kınama
Doğada Gençlik Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Doğada Gençlik Bayramı coşkusu
Doğa benim öğretmenim
YEREL HABERLER Doğa benim öğretmenim
Forum Erzurum Alışveriş Merkezi Outlete Geçiyor
YEREL HABERLER Forum Erzurum Alışveriş Merkezi Outlete Geçiyor