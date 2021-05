Olimpiyata hazırlık kampı yaptıkları Etiyopya'da milli atletlerden anlamlı yardım

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)TOKYO Olimpiyatları'na hazırlıklarını sürdüren milli atlet Tuba Güvenç, Özlem Kaya, Yusuf Alıcı ve Arif Kanmaz, kamp yaptıkları Etiyopya'da 3 yıldır tamamlanamayan cami için 21 bin lira topladı. Palandöken kampına katılmak üzere Erzurum'a gelen Tuba Güvenç,camiye minber ve mirpar yapılacağını belirterek, "Türk olmanın bize verdiği yardımseverlik duygusu ile üzerimize düşen görevi yaptık" dedi.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun başarılı sporcularından Tuba Güvenç, Özlem Kaya, Yusuf Alıcı ve Arif Kanmaz, yaklaşık 2 ay önce, koronavirüs nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na hazırlık kampının yapıldığı Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya bağlı Sululta kasabasına gitti.

Çalışmalarını sürdüren milli sporculardan erkekler, cuma namazı için bir camiye gitti. Namaz sonrası Yusuf Alıcı ve Arif Kanmaz cami minaresinin ağaç parçalarıyla tutturulduğunu ve içerisinin de içler acısı bir durumda olduğunu gösteren video çekti. Milli sporcular, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ve canlı yayınlarla bunu çevrelerine duyurdu. Minarenin yapımı için 12 bin lira hedefleyen milliler, 23 bin lira topladı. Ancak görevliler, caminin minaresi yerine mihrap ve minber yapılmasını istedi.

Camideki çalışmalar sürerken, Palandöken kampına katılmak üzere Erzurum'a gelen Tuba Güvenç, şunları söyledi:

"3 bin metre engelli branşında ülkemizi temsil ediyorum. Hedefim her sporcu gibi Tokyo Olimpiyatları. Yaklaşık 40 gün süren Etiyopya kampından sonra bir hafta önce Erzurum kampına katıldım. Kampta iken erkek sporcular cuma namazına giderken caminin minaresini 35 odunla tutturulmuş şekilde görüyorlar. Bu caminin videolarını çekip bize gösterdiler. Biz de bu duruma gerçekten çok üzüldük. Türk olmanın verdiği yardımseverlik duygusu ile yardım toplamaya karar verdik. Özlem Kaya, Yusuf Alıcı, Arif Kanmaz ve ben bu durumu sosyal medyada ve storylerde paylaştık. Canlı yayınlar yaparak durumu anlattık. Amacımız aslında caminin minaresini yaptırabilmekti. İmamla konuştuğumuzda aslında buranın kendi evi olduğunu, üst katını camiye çevirdiğini, 3 yıldır yapılamadığını ve yarım kaldığını öğrendik. Biz caminin minaresini yaptırmak için biraz ısrarcı olduk ama bize, 'Siz şu an minareyi yaptırırsanız biz camiyi tamamladıktan sonra minarenin yıkılma ihtimali yüksek' dediler. Biz de mihrap ve minber yerini yaptırmaya karar verdik. Çok şükür ki gerekli parayı topladık. Yusuf arkadaşımız 1 Haziran'a kadar orada ve çalışmalara başlandı. İnşallah o zamana kadar yetiştirecek. Şu an 23 bin lira topladık. Geri kalan parayla caminin eksik olan yerlerini yaptırmayı düşünüyoruz. Örneğin abdest alınan yer ve ayakkabılık gibi."

Etiyopya'da devam eden kampla birlikte caminin de yapımını tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Özlem Kaya ise, "Yusuf iki kat efor sarf ediyor. Hem antrenman yapıyor hem de cami ile ilgileniyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Alt tarafı 4 tane odun parçasıyla tutturulmuş cami minaresi

-Erkek sporcunun caminin içine girerek anlatması

-Sporcuların caminin durumu hakkında imamdan bilgi almaları

-Sporcuların telefonda maliyet bilgisi almaları

-Camiden detaylar

-Sporcular ile röp

-Antranmandan görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2021-05-22 13:06:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.