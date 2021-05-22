Adliye binası önünde kavga



Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga sonra tarafların yakınları adliye önünde kavga etti. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri, tarafları ayırdı.

Merkez Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde eğitim fakültesi karşısında dün saat 20.00 sıralarında iki grup genç arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. Yaralı genç, hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri, olayla ilgili olarak 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyede işlemleri devam ederken, yakınları arasında dışarıda tartışma çıktı. Bunun üzerine bölgeye takviye polis ekipleri yönlendirildi. Polislerin gelmesiyle yatışan taraflar bir süre sonra kavga etmeye başladı. Kadınlar ellerindeki çantalarla, erkekler ise tekme ve yumruklarla birbirlerine vurdu.

Polis ekiplerinin güçlükle ayırdığı taraflar, karşılıklı olarak şikayetçi oldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2021-05-22 16:59:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.