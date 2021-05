Veteriner hekimler suni tohumlama için seferber oldu Etçi ve kombine verimli ırkların suni tohumlama ile yaygınlaştırılması projesi (ETKİYAP) besiciler tarafından memnuniyetle karşılanıyor

Erzurum’un Aziziye İlçesine bağlı mahallelerde Veteriner hekimler özellikle yaz aylarında çiftleşme dönemine gelen hayvanlara suni tohumlama yapıyorlar.

Gelen her ihbarı değerlendiren veteriner hekimler gerekli malzemeleri aldıktan sonra çiftleşme dönemine gelen büyükbaş hayvanları aşılamak için ihbar yapılan köye giderek aşılama işlemlerini yapıyorlar.

Sabah saatlerinde ahırdan çıkamayan büyük baş hayvanından birisinden şüphelenen İsmail Hakkı Yanık, Aziziye İlçe Tarım Müdürlüğü Veteriner Hekimlerine ihbarda bulunarak bir adet büyük baş hayvanının çiftleşme dönemine girdiğini ve aşılanması gerektiği hakkında ihbarda bulundu.

Yapılan ihbarı değerlendiren veteriner hekimlerden Kenan Şit ve Abdulmuttalip Taştan gerekli malzemeleri aldıktan sonra ihbar yapılan mahalleye hareket etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ETKİYAP ( Etçi ve kombine verimli ırkların suni tohumlama ile yaygınlaştırılması projesi ) ile ilçelerde ve mahallelerde çiftleşme dönemine giren hayvanlara ve çiftçilere kolaylık olsun diye suni tohumlama yaptıran deneyimli ve işlerinde uzman ekipler gece gündüz öz veri ile çalışıyorlar.

Aziziye İlçesine gelerek çiftleşme dönemine giren büyük baş hayvanlarına suni tohumlama yaptırmak için ihbarda bulunan, Erzurum iline yaklaşık olarak 100 kilometre uzaklıkta bulunan Akyazı Mahalle Muhtarı Tuncay Bozkurt yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Aziziye İlçe Tarım Müdürlüğü Veteriner Hekimlerinden Kenan Şit ve Abdulmuttalip Taştan, suni tohumlama ile ilgili şu bilgileri verdi; “Erzurum Aziziye İlçe Tarım Müdürlüğü sınırları içeresinde bulunan, kırsalda yaşamlarını sürdüren çiftçilere kolaylık olması açısından gelen ihbarları değerlendirerek çiftleşme dönemi yaşayan büyük baş hayvanlara suni tohumlama yapıyoruz. Uygulanan bu proje 29 ilde uygulanıyor. Ciddi bir bütçe ile bu proje sürdürülüyor. Sürekli sahada hazır bulunuyoruz. Gelen ihbar hangi saatte olursa olsun hiç üşenmeden gecemizi gündüzüme katarak çiftçilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çiftleşme dönemine giren büyük baş hayvanlara suni tohumlama yapıyoruz. ETKİYAP ( Etçi ve kombine verimli ırkların suni tohumlama ile yaygınlaştırılması projesi ) ile çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Çiftçilerimize etki yapabiliyorsak mutlu oluyoruz. Çiftçilerimizin ellerinde bulunan hayvanların daha kaliteli ırklara ulaşması konusunda çiftçilerimize yardımcı oluruz.”

Aziziye İlçesine bağlı Aynalı Kale Mahalle Muhtarı İsmail Hakkı Yanık, suni tohumlama ile ilgili yaptığı ihbar üzerine mahalleye gelen Aziziye Veteriner hekimlere teşekkür etti. Yanık, “Köyümüz Erzurum Aziziye İlçesine yaklaşık 75 kilometre uzaklıkta. Hayvanlarımızın her çiftleşme döneminde yaptığımız görüşmeler neticesinde gece gündüz demeksizin bizlerin yanında oluyorlar ve hayvanlarımıza gerekli suni tohumlamayı yapıyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Tarım İl Müdürümüze teşekkür ediyorum. Aziziye İlçe Tarım Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum. Veteriner hekimlerime teşekkür ediyorum ‘’ ifadelerini kullandı.

