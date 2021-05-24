ATAUNİ Senatosundan kınama mesajı

Atatürk Üniversitesi Senatosu, İsrail'in Filistin Halkına ve Müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi Aksa’ya yönelik uyguladığı baskı ve saldırılara karşı bir kınama mesajı yayımladı.

Atatürk üniversitesi Senatosunca alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

“İşgali altındaki Filistin topraklarında, özellikle de kutsal alanlarda uzun zamandır insanlığa karşı suç işleyen İsrail'in, bir devlet politikası olarak sistematik biçimde yürüttüğü ve hedefi açıkça bir soykırım olan korkunç baskın ve saldırıları, bilhassa Ramazan ayının başından itibaren vahim bir seviyeye ulaşarak birçok sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olmuştur.

İsrail’in, Gazze’de temel yaşam ihtiyaçlarından mahrum bıraktığı Filistin halkına karşı yürüttüğü, hiçbir insanî, hukukî, ahlaki değerle bağdaşmayan ve açıkça soykırım olan siyaseti, apaçık bir insanlık suçudur.

İsrail silahlı kuvvetlerinin, bebek, çocuk, kadın ve yaşlı ayırt etmeden saldırdığı, üzerlerine ölçüsüz biçimde ateş yağdırdığı, savunmasız Filistinli sivillere karşı füzeler ve bombalarla, ölümcül silahlar kullanarak işlediği insanlık suçu ve dünya Müslümanlarının “çevresi mübarek kılınmış olan” ilk kıblesi Mescidi Aksa’ya yönelik fütursuz baskınları ve saldırıları karşısında derin üzüntü içindeyiz.

Bizi derinden etkileyen, üzen bu saldırılar karşısında, her zaman uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı olan Türkiye’mizin tepkisi, kutsal mekânımız ve kardeşlerimize yapılan bu zulüm karşısında sahaya yansıyan ve Filistin’in, Filistinli kardeşlerimizin yalnız olmayacaklarına dair güçlü müjdeleri içinde barındıran kararlı duruşu, dünya kamuoyunu harekete geçiren olağanüstü barışçıl çabaları, ümidimizi besleyen yegâne moral kaynağı olmuştur.

Doğu Kudüs'te işlenen insanlık suçunun ciddiyeti karşısında, Devletimizin atacağı tüm adımlarda, yanında yer alacağımızı beyan ederek, masum Filistinli kardeşlerimize yönelik aralıksız devam eden zulmün ve İsrail devletinin sürdürdüğü uluslararası hukuk ihlallerinin sona erdirilmesi yolunda sözde demokratik, hümanist devletlere, uluslararası kamuoyuna sesleniyor, vakit kaybetmeden etkili ve sonuç verici bir şekilde harekete geçmeye çağırıyoruz.

İsrail'in Filistinlilere karşı hukuk dışı ve gayri insani saldırılarını, sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uyguladığı şiddet, baskıcı politikalar ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik tüm zulüm ve girişimlerini, kutsal mekânları, özellikle üç dinin kutsal mekânı olan ve Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa’yı hedef almalarını kınıyor, Devletimizle birlikte masum ve mazlum Filistin halkının yanında olduğumuzu kamuoyuna saygı ile ilan ediyoruz.”

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