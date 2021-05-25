Polis baskınından kaçmak için tahtadan köprü kurmuşlar



Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un merkez Yakutiye ilçesindeki kahvehanede, sokağa çıkma kısıtlamasının ve pandemi kurallarının hiçe sayılarak kumar oynandığı ihbarını alan polis, söz konusu adrese baskın yaptı. Kahvehaneden kaçanları yakalamak için çatıya çıkan ve cep telefonlarının ışıklarını yakarak arama yapan polis, kumar oynayanların baskından kaçmak için iki bina arasına tahtadan köprü yaptığı ortaya çıktı.

Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının ve pandemi kurallarının hiçe sayılarak kumar oynandığı ihbarı alan polis, söz konusu adresteki kahvehaneye baskın yaptı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, Kongre Caddesi'ndeki kahvehaneye girdi. Şüphelilerin kaçtığını tespit eden polis, yakalamak için çalışma başlattı. Cep telefonlarının ışığını açarak arama yapan polis ilginç bir manzara ile karşılaştı. Kumar oynayan şüphelilerin, polis baskınından kaçmak için iki bina arasına tahtadan köprü yaptığı ortaya çıktı.

Karşı binanın çatısına uzatılan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki tahta köprüyü bulan polis memuru, merdivenleri çıkarken "düzenek kurmuşlar" dedi. Ekipler, ara sokaklarda ve çatılarda sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenleri aradı.

Polis denetiminde, kahvehanede yakalanan 10 kişiye, 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den toplam 32 bin TL ceza kesildi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2021-05-25 08:46:00



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