Erzurum Faydalı Model verileri açıklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum Faydalı Model verileri açıklandı

İHA

Erzurum Nisan ayında da Faydalı Model üretimi bazında Bölge liderliğini sürdürdü. İl Başvuru sayısı kaydında Türkiye illeri sıralamasında 21'inci sırada yer aldı. İlden yapılan faydalı model başvuru sayısının bölge toplamındaki payı yüzde 26,78 oldu.

Erzurum Faydalı Model verileri açıklandı

Erzurum Nisan ayında da Faydalı Model üretimi bazında Bölge liderliğini sürdürdü. İl Başvuru sayısı kaydında Türkiye illeri sıralamasında 21’inci sırada yer aldı. İlden yapılan faydalı model başvuru sayısının bölge toplamındaki payı yüzde 26,78 oldu.
Türkpatent Nisan Ayı Verileri
Türk Marka ve Patent Kurumu TÜRKPATENT) Nisan 2021 dönemi iller faydalı model başvuru sayısı dağılımını paylaştı. Erzurum’dan Nisan ayında 2, bu yılın ilk 4 ayında ise 15 başvurunun gerçekleştirildiği bildirildi. Erzurum’dan ocak ayında 4, şubat ayında 6, mart ayında 3 başvuru kaydedilmişti. İlin faydalı model başvuru sayısının Türkiye toplamındaki payı yüzde 0.82 oldu.
Dosiad Veri Analizi
TÜRKPATENT verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre, 2021 yılının Nisan ayında Erzurum’dan 2, KUDAKA Bölgesinden 2, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinden 4, Doğu Anadolu Bölgesinden 9; dört aylık kayıtta ise Erzurum’dan 15, KUDAKA Bölgesinden 22, Kuzeydoğu Anadolu’dan 27, Doğu Anadolu’dan ise 56 başvuru yapıldı.
Erzurum’un Faydalı Model Payı
Bu yılın ilk 4 ayı düzeyinde Erzurum’dan gerçekleştirilen faydalı model başvuru sayısı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 68.1, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 55,5, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 26,7, ülke toplamında ise yüzde 0.82’lik pay gösterdi.
Bölge İlleri Dağılımı
Erzurum faydalı model üretiminde bölgede lider il konumunu devam ettirdi. 4 aylık süreçte Doğu Anadolu Bölgesi illeri olan Erzurum’dan 15, Elazığ’dan 12, Malatya’dan 10, Erzincan’dan 6, Van’dan 4, Tunceli’den 3, Kars’tan 2, Ağrı’dan 2, Hakkari’den 1, Iğdır’dan 1 faydalı model başvurusu yapıldı. Bingöl, Bitlis, Muş ve Ardahan ise başvuru yapılmayan iller olarak bildirildi
Türkiye İlleri Sıralaması
Erzurum 4 aylık dönemde faydalı model başvuru sayısı bakımından ülke illeri sıralamasında 21’inci oldu. Faydalı model başvuru sayısının en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Bursa, Konya, Antalya, Trabzon, Manisa, Kayseri, Kocaeli, Tokat, Samsun, Adana, Çanakkale, Gaziantep, Denizli, Ordu, Sakarya, Tekirdağ, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Muğla, Adıyaman olarak bildirildi
Erzurum 4 ayda 119 marka çıkardı
Erzurum marka üretimi bakımından yılın ilk 4 ayı düzeyinde bölgede 3’üncü olurken, ülke illeri sıralamasında ise 45’inci sırada yer aldı. İlin 4 aylık süreçte marka başvuru sayısının bölge toplamındaki oranı yüzde 13,0 olarak bildirildi.
Türkpatent Nisan Ayı Erzurum Verileri
Erzurum’da bu yılın Nisan ayında 21; yılın Ocak Nisan ayları toplamında ise 119 marka başvurusunun yapıldığı paylaşıldı. İl 4 aylık düzeyde marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından ülke illeri sıralamasında 45, Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında ise 3’üncü sırayı aldı.
Nisan Ayı Bölgesel Veriler Ve Erzurum
Nisan ayında Erzurum’dan 21, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 38, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 64, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 252; 4 aylık düzeyde ise Erzurum’dan 119, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 200, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 314, Doğu Anadolu Bölgesinden de 910 marka başvurusu yapıldı.
4 Aylık Düzeyde Erzurum’un Payı
TÜRKPATENT verileri kaydında DOSİAD tarafından yapılan analize göre; Erzurum’un 2021 Ocak Nisan ayları arasında gerçekleştirdiği marka başvurusu sayısı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 59,5, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 37,89, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 13,07’lik pay edindi
Erzurum 45’inci Sırada
Erzurum 2021 Ocak Nisan döneminde marka başvuru sayısı yüksekliği bazında ülke sıralamasında 45’inci oldu. Başvurunun en yüksek düzeyde olduğu 45 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Mersin, Kayseri, Denizli, Muğla, Sakarya, Balıkesir, Manisa, Hatay, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ, Samsun, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Afyon, Diyarbakır, Çanakkale, Malatya, Isparta, Düzce, Ordu, Karaman, Kütahya, Nevşehir, Elazığ, Çorum, Aksaray, Rize, Sivas, Batman, Niğde, Edirne, Yalova, Erzurum olarak açıklandı.
Bölge İlleri Başvuru Dağılımı
TÜRKPATENT verilerine göre, Bu yılın Ocak Nisan ayları kapsamında, Doğu Anadolu bölgesi illeri, Malatya’dan 246, Elazığ’dan 159, Erzurum’dan 119, Van’dan 107, Erzincan’dan 67, Ağrı’dan 41, Bitlis’ten 10, Kars’tan 34, Muş’tan 23, Bingöl’den 26, Iğdır’dan 20, Ardahan’dan 13, Hakkari’den 18 ve Tunceli’den 16 marka başvurusu yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oltu Çayı Mayıs ayında kuruma noktasına geldi
YEREL HABERLER Oltu Çayı Mayıs ayında kuruma noktasına geldi
Aydemir: ‘Erzurum’a gelin belediyeciliği öğrenin’ Aydemir İmamoğlu’na Erzurum’u örnek gösterdi TBMM’de Erzurum Büyükşehir gündemi
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Erzurum’a gelin belediyeciliği ...
Polis baskınından kaçmak için tahtadan köprü kurmuşlar
YEREL HABERLER Polis baskınından kaçmak için tahtadan köprü ...
İdil, tekstil fabrikası atıklarının zararlarını azaltan projesiyle dünya 4'üncüsü oldu
YEREL HABERLER İdil, tekstil fabrikası atıklarının zararlarını ...
Erzurum Refah’tan Erzurumspor çağrısı
YEREL HABERLER Erzurum Refah’tan Erzurumspor çağrısı
Erzurum Millî Eğitimden Oscarlık başarı
YEREL HABERLER Erzurum Millî Eğitimden Oscarlık başarı
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: “KUDAKA’nın finansman desteği iyi bir fırsat”
YEREL HABERLER ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: “KUDAKA’nın ...
ISEF’de dünya dördüncüsü Erzurum’dan Lise öğrencisi İdil Büyükgölcigezli, Pyracantha coccinea bitkisi kullanılarak atık sulardaki zararlı boyar maddelerin giderilmesine dair araştırma projesiyle “Çevre Mühendisliği” alanında dünya dördüncüsü olarak Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı
YEREL HABERLER ISEF’de dünya dördüncüsü Erzurum’dan Lise öğrencisi ...
Kalenin bedenleri’ni bir de böyle dinleyin Türkiye’nin bütün illerinden 81 öğretmen çok sevilen “Kalenin Bedenleri” adlı türküyü bedenlerini kullanarak yorumladı
YEREL HABERLER Kalenin bedenleri’ni bir de böyle ...
ATAUNİ Senatosundan kınama mesajı
YEREL HABERLER ATAUNİ Senatosundan kınama mesajı
Erzurum patentte yeniden lider İl
YEREL HABERLER Erzurum patentte yeniden lider İl
Öğrenci kulüplerine yönelik Çalıştay Atatürk Üniversitesi'nde düzenlendi
YEREL HABERLER Öğrenci kulüplerine yönelik Çalıştay Atatürk ...
Zeynep ve Gülşah sporun 'sniper'ları
YEREL HABERLER Zeynep ve Gülşah sporun 'sniper'ları
Veteriner hekimler suni tohumlama için seferber oldu Etçi ve kombine verimli ırkların suni tohumlama ile yaygınlaştırılması projesi (ETKİYAP) besiciler tarafından memnuniyetle karşılanıyor
YEREL HABERLER Veteriner hekimler suni tohumlama için seferber ...
Genç kız evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Genç kız evinde ölü bulundu
Nazmi Ilıcalı vefat etti
YEREL HABERLER Nazmi Ilıcalı vefat etti
Aydemir: ‘‘Analarımızın her biri Nene Hatundur’ Aydemir: Nene Hatun’u şükranla anıyoruz’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘‘Analarımızın her biri Nene ...
Vali Memiş, yaralı Özel Harekat Polisi Öner’i hastanede ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Memiş, yaralı Özel Harekat Polisi Öner’i ...
Milli ciritçi Eda Tuğsuz olimpiyatlara Palandöken’de hazırlanıyor “Hedefim Olimpiyat oyunlarında finalde yarışmak”
YEREL HABERLER Milli ciritçi Eda Tuğsuz olimpiyatlara Palandöken’de ...
TÜİK İstatistiklerle Gençlik, 2020 verilerini paylaştı Erzurum genç nüfusta 11’inci sırada
YEREL HABERLER TÜİK İstatistiklerle Gençlik, 2020 verilerini ...
Erzurum’da feci kaza! Kendi aracının altında kalarak öldü
YEREL HABERLER Erzurum’da feci kaza! Kendi aracının altında kalarak ...