Aşkale'de ayı saldırısı

Aşkale'nin Kurtmahmut köyünde ayı saldırısı yaşandı.
Alınan bilgiye göre, 23 Mayıs Pazar günü saat 13.30 sıralarında Kurtmahmut Mahallesi ikamet eden A.C. (15) kendilerine ait büyükbaş hayvanları otlattığı esnada ayının saldırısına uğradı. Genç çobanın haykırışlarını duyan köy sakinlerinin hemen olay yerine doğru gitmesi sonucu ayı saldırdığı çobanı bırakarak ormanlık alanda gözden kayboldu.
Köy sakinleri hemen ambulansa haber vermeleri ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı İlçe Devlet Hastanesi'ne getirerek ilk müdahaleleri gerçekleştirdiler. Sırt bölgesinden hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandığı tespit edilen A.C. yapılan müdahaleler sonrasında, tedbir amaçlı olarak Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.