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Atatürk Üniversitesi ve Hamle Mühendislik, Üniversite-Sanayi iş birliğini geliştirmeye devam ediyor

İHA

Atatürk Üniversitesi ve Hamle Mühendislik, Üniversite-Sanayi iş birliğini geliştirmeye devam ediyor

ARGE faaliyetlerinin toplumsal katkıya dönüşebilmesini sağlamak amacıyla akademisyenlerini ve araştırma ekiplerini sürekli teşvik eden, bünyesinde bulundurduğu birçok uygulama ve araştırma merkezi ile bilime ve insanlığa fayda sağlamaya önem veren Atatürk Üniversitesi, bu kapsamda Hamle Mühendislik ile kurduğu ÜniversiteSanayi iş birliğini geliştirmeye devam ediyor.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Covid19 kapsamında çıkılan çağrıya başvuruda bulunan Atatürk Üniversitesi, ATA Teknokent ile Hamle Mühendisliğin (Hamle Teknoloji) “Osilasyonlu Göğüs Terapisi Cihazı” projesi kabul edilmişti.
TÜBİTAK’ın 1507 KOBİ ArGe Başlangıç Destek Programı / Covid19 kapsamında çıkılan çağrıya 444 proje başvurusu yapıldı. Başvurular arasından seçilen 35 projeden biri de ÜniversiteSanayi iş birliği kapsamında Atatürk Üniversitesi bünyesinde bulunan ATA Teknokent ile Hamle Mühendisliğin başvurusunu gerçekleştirdiği “Osilasyonlu Göğüs Terapisi Cihazı” projesi oldu.
ATA Teknokent ile Hamle Teknoloji tarafından geliştirilen cihaz, özellikle yoğun bakım öncesinde ve yoğun bakım süresince hastalara uygulanacak göğüs terapisi ile akciğer sekresyonlarının atılmasını kolaylaştırarak hastalığın seyrini olumlu yönde etkileyecek.
Hamle Mühendislik ve ATA Teknokent’ten Rektör Çomaklı’ya Ziyaret
Bu kapsamda ATA Teknokent Genel Müdürü ve TTO Yöneticisi Prof. Dr. Ayhan Çelik ve Hamle Mühendislik Genel Müdürü Murat Nuhoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret ederek cihaz hakkında kısa bir bilgilendirmede bulundu.
Ziyarette ATA Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ayhan Çelik, Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerinin tedavi tekniği, cihazın imalatı ve kavramsal tasarım sürecinde danışman olarak destek verdiği cihazın geliştirilme sürecinde, projenin klinik testlerinin Atatürk Üniversitesi bünyesinde yürütüldüğünü belirterek, üniversite nezdinde Covid19 hastalarının tedavisi için oluşturulan tedavi merkezinde Yüksek Frekanslı Göğüs duvarı osilasyon terapisinin Covid19 hastalarının tedavisine etkisinin araştırılarak raporlandığını ifade etti.
Çelik ayrıca, klinik testlerin sonuçları değerlendirilerek prototip cihaz üzerinde iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının ise Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından yürütüldüğünü, proje ekibinin ayda bir klinik testleri değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri yapmak üzere Atatürk Üniversitesinde çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.
Cihazın üretim aşamalarının tamamlanarak, hastanelere satış izni için sağlık bakanlığı tıbbi cihaz kurumuna gerekli müracaatın yapıldığını bildiren Murat Nuhoğlu, Atatürk üniversitesi ile yeni projelerin yapılmaya devam ettiğini de söyledi.
“ÜniversiteSanayi İş Birliği Bu Tarz Projeler Sayesinde Daha da Güçlenecek”
Gebze’de bulunan Bilişim Vadisi firmalarından Hamle Teknoloji Firması ile Ata Teknokentin, Covid19 sürecinde geliştirdikleri proje ile salgınla mücadele sürecine etkin destek verdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ÜniversiteSanayi iş birliğinin bu tarz projeler sayesinde daha da güçleneceğini söyledi.
Bu çalışmalarda TÜBİTAK desteğinin önemine değinen Rektör Çomaklı, Hamle Teknoloji iş birliğinde geliştirilen Osilasyonlu Göğüs Terapisi Cihazına ayrı bir önem verdiklerini ve projenin hastalığın tedavisine önemli katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.
Prof. Dr. Çomaklı, yaşanan Covid19 salgını nedeni ile projeye başladıktan sonra hızlı sonuç alarak akademik destek ile projede tasarım süreçlerini mümkün olan en kısa sürede tamamladıklarını söyledi. Rektör Çomaklı projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

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