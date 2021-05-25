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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aziziye’de Yarı Olimpik Yüzme Havuzu da tamam

İHA

Aziziye’de Yarı Olimpik Yüzme Havuzu da tamam

Aziziye Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı birçok yatırım gibi, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda da sona gelindi.
Aziziye Belediye Başkan Muhammed Cevdet Orhan, yapımı tamamlanmak üzere olan yatırımın son durumunu kurmaylarıyla birlikte yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgilen Başkan Orhan, “Söz verdiğimiz gibi ilçemize olimpik ölçekte bir yüzme havuzu kazandırdık. Bu yaz sezonuna Yarı Olimpik Yüzme Havuzu tesisimiz de dahil olmak üzere tamamlanan çok sayıda yatırımımızın açılışıyla damgamızı vuracağız” dedi. Aziziye Belediyesi tarafından yapılan her yatırımın Aziziye’nin değerine değer kattığını vurgulayan Başkan Muhammed Cevdet Orhan, “Biz ilçemize sadece yatırım ve eser değil, aynı zamanda cazibe de kazandırıyoruz” diyerek, Dadaşkent ve Ilıca bölgelerinden oluşan Aziziye’nin hizmetin en güzeline layık olduğunun altını çizdi.
Bir Yatırım Ilıca’ya, Bir Yatırım Dadaşkent’e
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, su aktivitelerine dönük birbirinden iki ayrı yatırım yaptıklarını hatırlatarak, bu yatırımlardan birisinin Termal Aqua Park, diğerinin ise, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu olduğunu kaydetti. Başkan Orhan, “Bilindiği üzere Doğu Anadolu’nun ilk ve tek Termal Aqua Parkını Ilıca’da konuşlandırdık ve yapım çalışmalarında sona geldik. Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzu da, Dadaşkent bölgesinde inşa ettik ve onun yapımını da neredeyse tamamladık. Her iki yatırımımız da kısa bir süre sonra kapılarını halkımıza hizmet için açacak. Sözünü verdiğimiz ve hamdolsun tamamlayarak bugünkü noktaya getirdiğimiz gibi her iki yatırımımız da, ilçemize değer katacak. Aziziye’mize ve Erzurum’umuza şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.
Aziziye’de eser ve yatırım belediyeciliği
Aziziye Belediyesi’nin “eser ve yatırım belediyeciliği” adına birbirinden kıymetli örnekler sergilediğini ifade eden Başkan Muhammed Cevdet Orhan, “Rutin belediyecilik hizmetlerinin dışında bizler ilçemize yeni yatırımlar ve eserler kazandırabilmenin mücadelesini veriyoruz. Bu manada projelerimizi birbir tamamlamaya başladık. Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzu da, tamamlanan yatırımlar kervanımıza hamdolsun dahil ettik. Böylece hem su sporlarıyla ve hem de eğlenceyle buluşturacağımız termal sularımızla Aziziye ilçemizi marka haline getirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Başkan Orhan, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu için arsa tahsisinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’le Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Genel Müdürlüğüne de, özellikle teşekkür etti.

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