Aydemir: ‘Kahramanlık, İHA’ları, SİHA’ları üretmektir’

AK Parti Milletvekili aydemir, ‘Kahramanlık, altını çizerek söylüyoruz, SİHA'ları, İHA'ları üretmektir, bu teknolojiyi ihraç etmeye önayak olacak zemini hazırlamaktır. Bir AB üyesi, NATO üyesi sizden SİHA talep ediyorsa duyduklarıyla amel ettiği için değil gördükleri içindir.’ dedi

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ilk milli ve özgün Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin AB üyesi Polonya'ya ihraç edilmesine yönelik anlaşmayla Türkiye adına hayallere sığmayacak bir halin vaki olduğunu ifade etti.

‘Marifet iltifata tabi olmalı’

Bu mutluluğu yaşatanlara minnettar olduklarını dile getiren Milletvekili Aydemir, "Şu an içimde bir büyük sevinç var. Geldiğimiz noktada 'F35'lere ne hacet kaldı ki' dedirten bir hali hayata geçirdik. Marifet iltifata tabi olmalıdır, marifet sahipleri yaşarken el üstünde tutulmalıdır. Bu marifet sahipleri Bayraktar ailesidir. Bütün bir aile milli kahraman hükmündedirler." dedi.

Bayraktar Ailesine Teşekkür

Milletvekili Aydemir, yaklaşık 4 yıldır terörden muzdarip olunmadığını, şehirlerde artık bombaların patlamadığını belirtti. Teknolojisi her geçen gün gelişen İHA'ların, SİHA'ların terörle mücadeleye büyük katkı sağladığını belirten Milletvekili Aydemir, "Bugün vatan toprağına düşmeyen canlar varsa bunun bir numaralı amiri Bayraktar ailesidir. ‘ dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Dirayeti

‘Kürt'ü, Türk'ü; bu milletin hangi renginden olursa olsun vatan evlatlarını koruyan, kollayan bir hal zuhur etmiştir. Bunu sağlayan sadece Bayraktar ailesi de değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ufku, ortaya koyduğu dirayet işi bu noktaya getirdi. ‘ kaydını düşen Milletvekili Aydemir, ‘ İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Bey, bir büyük dirayetle bu işi götürüyor. İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, silahlı kuvvetlerimizin hepsi vatan savunmasında, terörü bertaraf etme noktasında büyük çaba içerisindeler. Kahramanlık, altını çizerek söylüyoruz, SİHA'ları, İHA'ları üretmektir, bu teknolojiyi ihraç etmeye önayak olacak zemini hazırlamaktır. Bir AB üyesi, NATO üyesi sizden SİHA talep ediyorsa duyduklarıyla amel ettiği için değil gördükleri içindir. AK Parti'nin bir milletvekili olarak kendime de bir pay çıkarıyorum ve diyorum ki; elhamdülillah, böylesine bir ekibin tarafında yer almışız." diye konuştu.

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