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Yetişmez denilen bitkiyi konserve kavanozunda yetiştirip ardından toprakla buluşturdu En büyük hayali konserve içerisinde büyüttüğü lavantalarla bahçe kurmak

İHA

Yetişmez denilen bitkiyi konserve kavanozunda yetiştirip ardından toprakla buluşturdu En büyük hayali konserve içerisinde büyüttüğü lavantalarla bahçe kurmak

Erzurum’da Yusuf Taşçı isimli vatandaş internetten sipariş ettiği lavantaları kış mevsimi boyunca evindeki konservelerin içerisinde yetiştirdi. Akdeniz bitkisi olan ve Erzurum’da yetişmesi çok zor olan lavantaları baharda toprakla buluşturan Taşçı, yaprak açan lavantaları görünce umutlandı. Taşçı, şimdi başarmanın verdiği mutlulukla tarlasına lavanta bahçesi kurmayı hedefliyor.
Uzun yıllar Muğla’da inşaat ustalığı yapan 57 yaşında ki Yusuf Taşçı yaklaşık 7 yıl önce memleketi Erzurum’un Uzundere ilçesine kesin dönüş yaptı. İlçede huzur bulan Taşçı babasından kalma ve uzun yıllar boş kalan topraklarını değerlendirmek için harekete geçti. Kendisine bahçe yapan Taşçı bir gün internette gördüğü lavanta bahçelerine hayran kaldı. Akdeniz bitkisi olan lavantayı Erzurum’da yetiştirmek için harekete geçen Taşçı, internetten sipariş verdiği lavantaları kış mevsiminde evinde bulunan konservelerde yetiştirdi.
Baharın gelmesiyle birlikte konservelerden çıkarttığı lavantaları toprakla buluşturan Taşçı, yaprak açan hatta çiçek açan birkaç lavantayı görünce Erzurum’da lavantanın yetişeceğini kanıtlamış oldu. Daha önce kentte birkaç örneği görülse de henüz yetişmiş bir lavanta bahçesi olmamasından dolayı Taşçı’nın şimdi en büyük hayali verilecek olan desteklerle Erzurum’a bir lavanta bahçesi kazandırmak.

“ Erzurum’da lavanta yetişebilir”
Lavantaları kışın evinde baktığını ve sonra toprakla buluşturduğunu ifade eden Taşcı,“Lavantaları internetten gördüm ve sipariş verdim. Deneme amaçlı aldım. Buraya uyum sağlayacak mı diye test edeyim dedim. Çünkü lavanta bir Akdeniz bitkisi ve burada yetişmesi çok zor. Toprakta uzun süre kalan bir bitki olduğu için kışın ne olur diye düşündüm. Bir kış geçirdik. Daha sonra toprakla buluşturdum. Şuanda topraktan çıktı ve yapraklarını açtılar. Demek ki burada lavanta yetişebilir. Bazıları çiçek açtı geriye kalan lavantalarımı çiçek açandan ürettim” dedi.

“Lavanta bahçesi yapıp istihdam sağlamak hedefindeyim”
Taşçı, hedefinin büyük çaplı bir lavanta bahçesi kurup gençlere istihdam sağlamak olduğunu belirterek “ Hedefim büyük, ömrüm yettikçe bu lavantalar için uğraşacağım. Çok büyük çapta bir bahçe düşünüyorum. Uzundere ilçesi için istihdam olsun istiyorum. Burası çok güzel bir ilçe ama işsizlik çok fazla bu ilçede istiyorum ki gençler bu bahçede kendi paralarını kazansın. Derdim para pul değil. Param çok değil ama mücadele ediyorum” şeklinde konuştu.

“ Bir çocuk gibi bakmak lazım”
Lavantalarla bir bebek gibi ilgilenmesi gerektiğini kaydeden Yusuf Taşçı,“ Lavanta küçük bir çocuk gibi, ilk 23 yıl bununla çok büyük mücadele etmek gerekiyor. Lavantanın ömrü 80 yıla yakın. Çiçek açtıktan sonra devamı geliyor. Ne kadar dalları büyürse o kadar toprağın içine gidiyor. Sulu tarlada yetişmiyor. Daha çok killi toprakta yetişmesi lazım.12 ay içerisinde burası çiçekten geçilmez.” açıklamalarında bulundu.

“İnsanlar çok tembelleşti”
İnsanların üretim için mücadele etmesi gerektiğini savunan Taşçı,“ İnsanlar çok tembelleşti o yüzden Erzurum’da lavanta yetişmez diyorlar. Mücadele etmekten kaçınıyorlar. Ben küçükken bu topraklardan her gün 23 kamyon ürün Erzurum’a gider satılırdı. Şimdi insanlar kendileri yemek için bile yetiştirmiyor. Bahçeler aynı duruyor ama yapmıyorlar. Gidip hazır alıyorlar.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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