Erzurum ve Kars zirveyi bırakmıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 1521 Mayıs tarihleri arasındaki illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayısı tablosunu paylaştı. Tabloya göre vaka sayısın en fazla olduğu ikinci il 151,40 ile Erzurum oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1521 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelinde 100 bin nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini paylaştı. Haritada vaka sayısın en fazla olduğu il 163,72 ile Gümüşhane olurken geçtiğimiz hafta yayımlanan tabloda 192,28 ile lider olan Erzurum bu hafta ki tabloda 151,40 ile Türkiye genelinde ikinci sırada yer aldı. Gümüşhane ve Erzurum’u ise Bolu, Kütahya ve Kars takip etti.

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