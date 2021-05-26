Buzda 2’nci Artur dönemi

Türkiye Sürat Pateni Milli takım başantrönürlüğüne yeniden Artur Sultangaliyev getirildi.

Polonyalı teknik adam Anna Lukanova’dan boşalan başantrenörlük için arayışa geçen Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Sürat Pateni Milli takım başantrenörlüğü için yeniden Artur Sultangaliyev’in kapısını çaldı. Yaklaşık 2 yıl önce görev yaptığı Milli takımın teklifine ikinci kez ‘’evet’’ diyen Kazak antrenör, göreve başladı.

Aralarında milli takım sporcularının da bulunduğu Türkiye Şampiyonası yarışları için Kocaeli’ye gelen ve sporcularını burada da takip eden Sultangaliyev, ikinci defa Türk milli takımını çalıştıracak olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu belirtti. Kazakistan milli takımının eski sporcularından da olan Artur Sultangaliyev, amaçlarının olimpiyatlar olduğunu belirterek, teknik ve hız konularına antrenmanlarda ağırlık vereceklerini bildirdi. Çoğunluğunu Erzurumlu sürat patencilerin oluşturduğu ve Erzurum’da faaliyet gösteren Milli takım antrenör yardımcılığına ise Elif Özden getirildi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Vedat Refayeli, hizmetlerinden ötürü Anna Lukanova’ya teşekkür ederken, ‘’Artur, tanıdığımız bir teknik adam. Sporcularımızın da tanıyor olması sürat pateni için bir kazanç. İnşallah Artur ile bu ikinci döneminde çıtayı daha yükseklere çıkartacağız’’ diye konuştu.

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