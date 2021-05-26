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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Orhan başarıyı karşılıksız bırakmadı

İHA

Başkan Orhan başarıyı karşılıksız bırakmadı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum’a Dünya 4’üncülüğü kazandıran lise öğrencisini Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi. 11. Sınıf öğrencisi İdil Büyükgölcigezli ile Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi’nde bir araya gelen Başkan Orhan, Erzurum’un göğsünü kabartan bu başarının, şehrin eğitim alanında kaydettiği ilerlemenin bir sonucu olduğunu söyledi.
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ı Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi ziyaretinde BİLSEM Müdürü Uğur Elmas karşıladı. Dünya 4’üncülüğü derecesiyle Erzurum’un gurur kaynağı olan İdil Büyükgölcigezli’nin de hazır bulunduğu buluşmada, proje odaklı eğitim vurgusu yapan Başkan Orhan, “Gelişen dünyada bilimsel bilgi ve proje odaklı eğitim artık çok daha ön planda. Bu bağlamda Erzurum’da da artık kayda değer gelişmeler yaşıyoruz” dedi.
Dünyanın En Prestijli Proje Yarışması
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’a, Erzurum’a Dünya 4’üncülüğünün kazandırıldığı yarışma hakkında bilgiler veren Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü Uğur Elmas, söz konusu organizasyonun dünyanın en prestijli yarışmalarından birisi olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) düzenlendiğini söyledi.
ISEF adıyla bilinen Bilim ve Mühendislik Yarışması’na Çevre Mühendisliği dalında katıldığı projesini anlatan İdil Büyükgölcigezli ise, “Pyracantha Coccinea bitkisini kullanmak suretiyle atık sulardaki zararlı boyar maddelerin giderilmesine yönelik olarak hazırladığımız araştırma projemiz ödüle layık görüldü ve Erzurum’a Dünya 4’üncülüğü kazandırdı. Bu başarı hepimizi gururlandırdı” ifadelerini kullandı.
Orhan’dan Proje Odaklı Eğitim Vurgusu
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise, kendisinin de Çevre Yüksek Mühendisi olduğunu hatırlatarak, “İdil kızımızın Çevre Mühendisliği dalında yürüttüğü bu çalışma ve ortaya koyduğu proje, aslında çevrecilik ve çevrenin korunması adına büyük bir umut ışığını ifade ediyor. Bu tarz çalışmaları gördükçe, geleceğimizle birlikte çevremizin de artık emin ellerde olduğuna dair inancımız güçleniyor. İlaveten İdil kızımızın elde ettiği bu başarı, Erzurum’un eğitimde kaydettiği ilerlemeyi de gösteriyor. Şu bir hakikat ki; günümüzde bilgi üreten ve bilgiye hükmeden toplumlar sürekli kazanıyor, gelişiyor ve ilerliyor. Kuşkusuz bunu da proje odaklı eğitim anlayışı mümkün hale getiriyor. Eğitim sistemimizin ezberden uzaklaşarak uygulama ve projelendirmeye dayalı bir formata geçiş yaptığını hepimiz biliyoruz. Bu minvalde Erzurum’da da kayda değer adımların atılıyor olması çok sevindirici. Biz de İdil kızımızla birlikte ailesini, Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezimizi ilaveten İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, kutluyoruz” diye konuştu.
Ziyaretin sonunda Başkan Orhan, Erzurum’a Dünya 4’üncülüğü kazandıran İdil Büyükgölcigezli’yi Cumhuriyet altını ile ödüllendirirken, Büyükgölcigezli’nin yanı sıra danışman hocası Dr. Şengül Tuğba Özeken Berber ile Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Uğur Elmas’a da teşekkür plaketi verdi.
Uluslararası Arenada Büyük Prestij
Öte yandan söz konusu proje İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi arasında yapılan işbirliği protokolleri doğrultusunda yürütülürken, Doç. Dr. Okan Tarık Komesli ve Dr. Onur Sözüdoğru’nun katkıları ile daha üst bir seviyeye taşınarak ISEF’te gurur yaşatacak sonuçlara ulaşıldı. Yaklaşık 4 yıl süren deneysel çalışmalarda Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi’nin laboratuvar imkânlarından yararlanılan proje, uluslararası arenada Erzurum’a büyük bir prestij kazandırdı.

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