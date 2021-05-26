Erzurum, nüfusa oranla vaka sayısında Türkiye ikincisi



Şifanur TAVUS/ERZURUM, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı illere göre haftalık vaka sayısı haritasını güncelledi. Bir hafta önce, nüfusa oranla Türkiye´de en fazla vakanın görüldüğü Erzurum, 15-21 Mayıs tarihleri arasında 100 bin kişide 151,40 ile ikinciliğe geriledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncellenen bilgilerle illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Türkiye 17 günlük tam kapanmanın ardından 17 Mayıs'ta kademeli normalleşme sürecine girerken, vaka oranlarındaki düşüş devam etti. Vaka oranlarının en çok görüldüğü iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars olarak açıklandı.

ERZURUM 2'NCİ SIRAYA GERİLEDİ

8-14 Mayıs tarihleri arasında 100 binde 192.28 vaka oranıyla Türkiye´de en fazla vakanın görüldüğü Erzurum, 1521 Mayıs tarihleri arasında ikinciliğe geriledi. Vaka oranları 100 binde 151,40 olarak açıklandı.

`ERZURUMLULAR MESAFEYİ KORUYAMIYOR´

İstanbul'dan memleketi Erzurum'a tatil yapmaya geldiğini söyleyen Mazlum Can Doğan, "Bir hafta önce memleketimize geldik. Burada insanlar mesafeyi koruyamıyor. Bu yüzden üzülüyoruz. Vaka sayısı bundan dolayı hızlı düşmüyor olabilir. İstanbul'daki vaka sayısı daha fazla ama Erzurum'daki umursamazlık bizim içimizi acıtıyor. İnşallah bundan kurtuluruz" dedi.

Halkın duyarsızca davrandığını belirten Ahmet Bircan Yıldız ise, "Kurallara fazla riayet edilmiyor. En azından bulunduğum çevrede böyle olduğunu görüyorum. Çay bahçesine gittiğimde yüzde 60'a yakın maske takılmadığını görüyorum. Mesafeye önem verilmiyor. Ben iki aşımı da oldum. Aşı tedbirdir. Bizde bir söz vardır, 'Tedbiri sen al takdiri Allah'a bırak' demişler. Aşı olmuyorum demek şu dönemde çok yanlış" diye konuştu.

DOĞU'DA VAKA ORANLARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan haftalık vaka oranları, Doğu'da düşmeye devam etti. 15-22 Mayıs tarihleri arasında bölgede 100 binde görülen vaka oranları şöyle gerçekleşti;

Ağrı 122,52, Ardahan 110,23, Erzincan 92,56, Erzurum 151,40, Iğdır 50,67, Kars 134, 77, Muş 41,84.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Şifanur TAVUS

2021-05-26 15:58:10



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