Birbirine sarılı yüzen 3 kurbağa ilgi çekti

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Oltu ilçesindeki Oltu Çayı'nda birbirine sarılarak yüzen 3 kurbağa görenleri şaşırttı.
Oltu ilçesini ikiye ayıran Oltu Çayı'nda, son yılların en kurak dönemi yaşanıyor. Suyu azalan Oltu Çayı'nda birbirine sarılarak yüzen kurbağalar görenlerin ilgisini çekti. Fırat Aydın, "Suda birinin üzerine çıkıp sarılarak yüzen 3 kurbağa bize çok ilginç geldi. Böyle bir şey hiç görmemiştik. Arkadaşlarla ilgiyle izledik. Uzun bir süre bu şekilde yüzen kurbağalar suyun derinliklerine girerek gözden kayboldu" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN
2021-05-26 16:23:25
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