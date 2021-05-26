Çin’e gidecek olan 41 vagonlu 2 ihracat treni Erzurum'a ulaştı

Türkiye'den Çin'e 12 günde gidecek olan MDF kaplı levha yüklü iki tren Erzurum’a ulaştı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Köseköy Lojistik Merkezi'nden yola çıkan ve Çin'e gidecek olan 2 bin 250 tonluk MDF kaplı levhaların yüklü olduğu 2 ihracat treni Erzurum’a ulaştı.
Yerli MDF levhaların yüklü olduğu 41 vagonlu iki tren 12 gün içerisinde Çin'e ulaşması planlanıyor. 2 gün önce Kocaeli’nden hareket eden trenler öğlen saatlerinde Erzurum Garına giriş yaptı. Daha önce bor madeni, buzdolabı ve soğutucu yüklü 5 ihracat treni de Çin'e gitmişti. Pasifik Eurasia ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğiyle Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Kazakistan'dan geçecek trenler, toplam 8 bin 693 kilometre kat ederek yaklaşık iki haftada Çin'in Şian kentine ulaşacak.
41 vagonlu 2 tren Erzurum’da mola verdikten sonra hareket ederek Kars Garına doğru hareket etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.