ETÜ kampüsüne 251 şehit anısına 251 fidan dikildi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörlüğü ve ETÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi iş birliğiyle bu yıl “15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında fidan dikimi yapıldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde bulunan “15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı”nda 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi sırasında şehit olan 251 kişi anısına 251 çam ağacı fidanı toprakla buluşturuldu. Düzenlenen törene ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Birol Soysal, Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu ve Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim’in yanı sıra çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir adına ilk fidanı diken Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, “15 Temmuz gecesi yaşanan olayları ve o gece canını ülkenin milli birliği ve bütünlüğü için feda eden kahramanlarımızın aziz hatıralarını diri tutmak için çeşitli faaliyetler düzenliyoruz. ETÜ olarak her yıl düzenlediğimiz programlarımıza bir yenisini daha eklemiş bulunmaktayız. Amacımız yaşanan o geceyi hatırlarda diri tutarak bütünlüğümüze katkı sunmaktır. Bu vesileyle tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum” dedi.

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