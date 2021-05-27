Kuruyan çaydaki balıklara itfaiyeden 'can' suyu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuruyan çaydaki balıklara itfaiyeden 'can' suyu

DHA

Kuruyan çaydaki balıklara itfaiyeden 'can' suyu


Murat AYDIN/ OLTU (Erzurum), (DHA)KARGAPAZARI Dağları'ndan doğan ve Erzurum'un Oltu ilçesinden geçerek, Çoruh Nehri'ne karışan Oltu Çayı sıcaklık ve yağışların az olması nedeniyle kuruyunca Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, balıklar için su takviyesi yaptı.
Oltu ilçesini ikiye ayıran Oltu Çayı için son yılların en kurak dönemi yaşanıyor. Bölge kışın ve ilkbaharda yeterli yağışı almadığı için suyun azaldığı çay, mayıs ayında ise kurudu. Bahar aylarında debisi 4-5 kat artan ve sık sık taşkınların meydana geldiği Oltu Çayı'nın kurumasıyla balıkların yaşam alanı da kalmadı. Suların çekilmesiyle balıkların öldüğünü, az sayıda kalanların da kıyıya vurmaya başladığını fark eden bölge halkı, yetkililere bildirdi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, çayın geçtiği dere yatağına itfaiye araçları ile 12 ton su döktü.
Bölge sakinlerinden Mehmet Ulvi Öztaş, balık ölümlerini engellemek için su takviyesi yapıldığını belirterek, "Her canlının yaşama hakkı vardır. Yıllar sonra ilçemizin ortasından geçen Oltu Çayı'nın bu mevsimde kuruduğuna şahit olduk. Çay özellikle bu aylarda yatağına sıkmaz taşardı. Kuruyunca içinde yaşayan balıklar gibi birçok canlı zor anlar yaşıyordu. Onlara nefes olmak için çayın içine tankerlerle su taşıyan itfaiye ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Bu sene iklim kurak geçti. Yağış azalınca sıcak havanın etkisiyle buharlaşma fazla olunca dereler kurumaya başladı. Yağmur yağmazsa bir süre sonra sudaki balıklar gibi insanlar da çaresiz kalabilir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN
2021-05-27 09:21:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çin'e MDF kaplı levha taşıyan 2 tren, Erzurum'dan geçti
YEREL HABERLER Çin'e MDF kaplı levha taşıyan 2 tren, Erzurum'dan ...
Palandöken’de çevre dostu belediyecilik Palandöken’de ’sıfır atık’ gündemi Sunar çevre bilincini değerlendirdi
YEREL HABERLER Palandöken’de çevre dostu belediyecilik Palandöken’de ...
ETÜ kampüsüne 251 şehit anısına 251 fidan dikildi
YEREL HABERLER ETÜ kampüsüne 251 şehit anısına 251 fidan dikildi
Yeniden görülecek minik Leyla'nın davası cuma günü başlıyor
YEREL HABERLER Yeniden görülecek minik Leyla'nın davası cuma günü ...
Birbirine sarılı yüzen 3 kurbağa ilgi çekti
YEREL HABERLER Birbirine sarılı yüzen 3 kurbağa ilgi çekti
Çin’e gidecek olan 41 vagonlu 2 ihracat treni Erzurum'a ulaştı
YEREL HABERLER Çin’e gidecek olan 41 vagonlu 2 ihracat treni ...
Erzurum, nüfusa oranla vaka sayısında Türkiye ikincisi
YEREL HABERLER Erzurum, nüfusa oranla vaka sayısında Türkiye ...
Başkan Orhan başarıyı karşılıksız bırakmadı
YEREL HABERLER Başkan Orhan başarıyı karşılıksız bırakmadı
Suda sarmaş dolaş olan üç kurbağa görüntülendi
YEREL HABERLER Suda sarmaş dolaş olan üç kurbağa görüntülendi
LGS başarısını artırmak için anne-babalara altın değerinde tavsiyeler
YEREL HABERLER LGS başarısını artırmak için anne-babalara altın ...
Aydemir TBMM’de Erzurumspor’un hakkını savundu Aydemir: ‘Küme düşme kaldırılmalı’ Aydemir Erzurumspor’u TBMM gündemine taşıdı
YEREL HABERLER Aydemir TBMM’de Erzurumspor’un hakkını ...
Atatürk Üniversitesinde Orpheus Danışmanlık Çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinde Orpheus Danışmanlık Çalıştayı ...
Buzda 2’nci Artur dönemi
YEREL HABERLER Buzda 2’nci Artur dönemi
Naim Karataş “Ülkücü şehitlerimizi rahmetle anıyorum”
YEREL HABERLER Naim Karataş “Ülkücü şehitlerimizi rahmetle anıyorum”
Bilgi yarışmasında nokta atışı yaptılar
YEREL HABERLER Bilgi yarışmasında nokta atışı yaptılar
Erzurum ve Kars zirveyi bırakmıyor
YEREL HABERLER Erzurum ve Kars zirveyi bırakmıyor
Bisiklet sürerken havlayan köpeğe bakmak isteyince otomobil çarptı ve öldü
YEREL HABERLER Bisiklet sürerken havlayan köpeğe bakmak isteyince ...
Eski federasyon başkanı ağabeyinin acı haberiyle kalp krizinden öldü
YEREL HABERLER Eski federasyon başkanı ağabeyinin acı haberiyle kalp ...
Çeçen Paşanın Erzurum sevdası Musa Kundukov Paşa’nın mezarı Erzurum’da bulunuyor Osmanlı Rus savaşında 3 binden fazla halkı ile birlikte Osmanlı orduları ile birlikte Ruslara karşı mücadele verdi Çarlık Rusya’sında generalliğe kadar yükseldi
YEREL HABERLER Çeçen Paşanın Erzurum sevdası Musa Kundukov Paşa’nın ...
Milletvekili Aydemir: ‘Kervan yürüyor’
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir: ‘Kervan yürüyor’
Yetişmez denilen bitkiyi konserve kavanozunda yetiştirip ardından toprakla buluşturdu En büyük hayali konserve içerisinde büyüttüğü lavantalarla bahçe kurmak
YEREL HABERLER Yetişmez denilen bitkiyi konserve kavanozunda ...
BB Erzurumspor'dan 'küme düşme kaldırılsın' açıklaması
YEREL HABERLER BB Erzurumspor'dan 'küme düşme kaldırılsın' ...
BB Erzurumspor küme düşmenin kaldırılması için TFF’ye başvuruda bulundu
YEREL HABERLER BB Erzurumspor küme düşmenin kaldırılması için TFF’ye ...
Erzurum'da özel düzenekle uyuşturucu yetiştiren 2 kişiye gözaltı 
YEREL HABERLER Erzurum'da özel düzenekle uyuşturucu yetiştiren 2 ...