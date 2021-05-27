‘Güvenli Düğün Projesi’ne dikkat çekmek için klip hazırladılar Düğün salonu işletmecileri projeyle kapılarını davetlilere güvenle açmak istiyor

Erzurum’da yeni tip korona virüs (Covid19) kısıtlamaları nedeniyle kapalı olan düğün salonları ‘Güvenli Düğün Projesi’ ile 1 Haziran’da kapılarını davetlilere güvenle açmak istiyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalar çerçevesinde düğün sektörü de olumsuz etkilendi. Bir dizi tedbirle açılan salonlar, vaka sayılarının artmasıyla yeniden kapandı. 17 Mayıs 2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgede, ‘Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilecektir’ ibaresi yer aldı. Erzurumlu düğün salonu işletmecileri ise ‘Güvenli Düğün Projesi’ne dikkat çekmek için organizasyoncu, gelinlikçi, çiçekçi, davetiye gibi işlerle uğraşan kişilerin de aralarında bulunduğu bir klip hazırladı. Klipte yetkililerden destek isteyen işletmeciler 1 Haziran'da düğün salonlarının açılmasını istiyor.

“Bu projeyle 1 Haziran’da eğlencelerle düğünlerimizi yapmak istiyoruz”

Konu ile ilgili açıklama yapan Düğün Saloncuları ve Organizasyoncuları İşveren Sendikası (DÜSOİŞ) Erzurum İl Başkanı Mehmet Nuri Gürsel, “Düğün Saloncuları ve Organizasyoncuları İşveren Sendikası olarak ‘Güvenli Düğün Projesi’ni oluşturmuş bulunmaktayız. Bu projeyi bakanlıklarımıza, il sağlık müdürlüklerimize, Erzurum Valiliği ve İl Hıfzıssıhha Kurulu'na paylaştık. Desteklerini beklediğimiz bir proje olduğunu söyleyebilirim. Güvenli düğünün nasıl yapılacağını, sektörü nasıl rahatlatacağını değerlendirecekleri bir proje olduğunu söyleyebilirim. Projede davetlilerimizi güvenli içeri alma HES kod, kimlik numaraları, ateş ölçümü ile içeri alacağız. İkramlarımız mesafeli ve hijyenik olacak. Hazırlıklarında dahi denetlemeler olacak. Bu klipte tüm destek isteyen sektörümüzün sıkıntılarını paylaşmak istedik. Gelincilerimiz, davetiyecilerimiz, fotoğrafçılarımız, başta düğün ve organizasyoncularımız olmak üzere tüm arkadaşlarımızın detaylarını sunma ihtiyacı duyduk ve bunları ekrana yansıttık. 1 Haziran itibariyle gelin ve damatlarımıza müjde vermek istiyoruz. Güvenli Düğün Sertifikasıyla 1 Haziran itibariyle düğünlerimizi yapmak istiyoruz ikram ve eğlencelerle” diye konuştu.

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