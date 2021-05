Aydemir: ‘Vesayet odakları belalarını buldular’ Aydemir: ‘Vesayetin her türüne karşı çıktık, çıkacağız’ Aydemir’den Elmalılı Hamdi Yazır’a vefa

Milletvekili Aydemir, ‘27 Nisan’da bir girişimde bulundular, derslerini aldılar. Gezi olaylarında derslerini aldılar. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde derslerini aldılar, belalarını buldular. Şimdi yeni heveskarlar türüyor. Sivilleşmiş ayaklar. Onlar da derslerini aldılar, alacaklar.’ dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, parti olarak vesayetin her türüne karşı çıktıklarını ve çıkacaklarını ifade etti. Milletvekili Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, 27 Mayıs’ın, Türk tarihinde negatif anlamlar içeren bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

Aydemir’den Sert Tepki

Çok partili demokratik zeminde ülkeye özel bir zaman dilimi yaşatan, ekonomik anlamda gelişmeye katkısı olan Demokrat Parti’nin, 27 Mayıs 1960 ihtilaline muhatap olduğunu anımsatan Milletvekili Aydemir, "Başbakanımız Adnan Menderes idam edilerek, hayatına son verdiler. Trajedi bir hal. Bunu, orduya sirayet etmiş millet düşmanları yaptı." dedi.

‘İhtilal Girişimlerinni Temelinde Millet Düşmanlığı Var’

Milletvekili Aydemir, bu ihtilal girişimlerinin millet iradesine yönelmesinin temelinde "millet düşmanlığı" olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Bu darbeyi, ordunun içine sirayet etmiş vatan hainleri yapmıştır. İşin orijin noktasına da vatanseverlik kılıfını koyarak yaptılar bunu. Üzerinden 60 küsur yıl geçti, millet nefretle onları anıyor. Oysa şehit olan Başbakanımız Adnan Menderes başta olmak üzere, can veren yol arkadaşları rahmet ve minnetle anılıyorlar. AK Parti olarak, bir daha ama bir daha asla millet iradesine karşı gelenlere bu zeminde yol vermek yok. Şapkayı alıp gitmek yok. Onlara haddini bildireceğiz. O damar kurutuluncaya kadar özel bir duruşumuz oldu ve olacak. AK Parti ile birlikte 27 Nisan’da bir girişimde bulundular, derslerini aldılar. Gezi olaylarında derslerini aldılar. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde derslerini aldılar, belalarını buldular. Şimdi yeni heveskarlar türüyor. Sivilleşmiş ayaklar. Onlar da derslerini aldılar, alacaklar. Ordu, elbette Türk milletinin ordusu ama orduya sirayet eden hainleri ayıracağız. İşte bunu AK Parti yapıyor. Vesayetin her türüne karşı çıktık, çıkacağız, vesayet yaklaşımını berhava ettik, edeceğiz."

Adaletin Tesisi

Milletvekili Aydemir, 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 gibi demokrasi tarihinde kara leke oluşturan vesayetçi girişimlere ait izlerin AK Parti dönemiyle birlikte silindiğini, bunun adaletin tesisi ile sağlandığını belirterek, ‘Çünkü zemine adaletsizliği nakşetmiş faullü bir yapı var. 1960 ihtilali, 1980 ihtilalini özellikle bugün terennüm etmek lazım. Bunları sahadan berheva eden yapının adı Adalet bakanlığıdır, adaletin tesis edilmesidir. ‘ dedi.

Erzurum’daki Adalet Yatırımları

‘Sadece eski kalıntıları, berbat bize dönük faullü kalıntıları silmekle kalmıyoruz, yerlerine düzgün yapı inşa ediyoruz. AK Partiyle beraber adalet zemini pir ü pak bir halde yürüyor, daha iyisi olsun diye de bir gayretimiz var. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, 19 yılda Erzurum’da 645 milyon TL tutarında adalet yatırımı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Elmalılı Yazır’a Vefa

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında 27 Mayıs 1942’de vefat eden Elmalılı Hamdi Yazır’ı rahmetle andıklarını kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Merhum Yazır Kuranı Kerimin Türkçe tefsirini yapan, anlaşılabilir olmasına katkı sağlayan, Atatürk’ün özel vazifelendirdiği bir yüksek isim. Eserlerinden bugün herkes istifade ediyor. Gelecek kuşaklar da istifade edecektir. Hak Dini Kuran Dili eşsiz bir eserdir. Dünya durdukça sevap hanesi hep açık olacak Elmalılı Hamdi Yazır’ın. ‘ dedi.

