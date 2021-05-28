Aydemir: ‘Vesayet odakları belalarını buldular’ Aydemir: ‘Vesayetin her türüne karşı çıktık, çıkacağız’ Aydemir’den Elmalılı Hamdi Yazır’a vefa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydemir: ‘Vesayet odakları belalarını buldular’ Aydemir: ‘Vesayetin her türüne karşı çıktık, çıkacağız’ Aydemir’den Elmalılı Hamdi Yazır’a vefa

İHA

Aydemir: ‘Vesayet odakları belalarını buldular’ Aydemir: ‘Vesayetin her türüne karşı çıktık, çıkacağız’ Aydemir’den Elmalılı Hamdi Yazır’a vefa

Milletvekili Aydemir, ‘27 Nisan’da bir girişimde bulundular, derslerini aldılar. Gezi olaylarında derslerini aldılar. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde derslerini aldılar, belalarını buldular. Şimdi yeni heveskarlar türüyor. Sivilleşmiş ayaklar. Onlar da derslerini aldılar, alacaklar.’ dedi.
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, parti olarak vesayetin her türüne karşı çıktıklarını ve çıkacaklarını ifade etti. Milletvekili Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, 27 Mayıs’ın, Türk tarihinde negatif anlamlar içeren bir zaman dilimi olduğunu belirtti.
Aydemir’den Sert Tepki
Çok partili demokratik zeminde ülkeye özel bir zaman dilimi yaşatan, ekonomik anlamda gelişmeye katkısı olan Demokrat Parti’nin, 27 Mayıs 1960 ihtilaline muhatap olduğunu anımsatan Milletvekili Aydemir, "Başbakanımız Adnan Menderes idam edilerek, hayatına son verdiler. Trajedi bir hal. Bunu, orduya sirayet etmiş millet düşmanları yaptı." dedi.
‘İhtilal Girişimlerinni Temelinde Millet Düşmanlığı Var’
Milletvekili Aydemir, bu ihtilal girişimlerinin millet iradesine yönelmesinin temelinde "millet düşmanlığı" olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Bu darbeyi, ordunun içine sirayet etmiş vatan hainleri yapmıştır. İşin orijin noktasına da vatanseverlik kılıfını koyarak yaptılar bunu. Üzerinden 60 küsur yıl geçti, millet nefretle onları anıyor. Oysa şehit olan Başbakanımız Adnan Menderes başta olmak üzere, can veren yol arkadaşları rahmet ve minnetle anılıyorlar. AK Parti olarak, bir daha ama bir daha asla millet iradesine karşı gelenlere bu zeminde yol vermek yok. Şapkayı alıp gitmek yok. Onlara haddini bildireceğiz. O damar kurutuluncaya kadar özel bir duruşumuz oldu ve olacak. AK Parti ile birlikte 27 Nisan’da bir girişimde bulundular, derslerini aldılar. Gezi olaylarında derslerini aldılar. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde derslerini aldılar, belalarını buldular. Şimdi yeni heveskarlar türüyor. Sivilleşmiş ayaklar. Onlar da derslerini aldılar, alacaklar. Ordu, elbette Türk milletinin ordusu ama orduya sirayet eden hainleri ayıracağız. İşte bunu AK Parti yapıyor. Vesayetin her türüne karşı çıktık, çıkacağız, vesayet yaklaşımını berhava ettik, edeceğiz."
Adaletin Tesisi
Milletvekili Aydemir, 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 gibi demokrasi tarihinde kara leke oluşturan vesayetçi girişimlere ait izlerin AK Parti dönemiyle birlikte silindiğini, bunun adaletin tesisi ile sağlandığını belirterek, ‘Çünkü zemine adaletsizliği nakşetmiş faullü bir yapı var. 1960 ihtilali, 1980 ihtilalini özellikle bugün terennüm etmek lazım. Bunları sahadan berheva eden yapının adı Adalet bakanlığıdır, adaletin tesis edilmesidir. ‘ dedi.
Erzurum’daki Adalet Yatırımları
‘Sadece eski kalıntıları, berbat bize dönük faullü kalıntıları silmekle kalmıyoruz, yerlerine düzgün yapı inşa ediyoruz. AK Partiyle beraber adalet zemini pir ü pak bir halde yürüyor, daha iyisi olsun diye de bir gayretimiz var. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, 19 yılda Erzurum’da 645 milyon TL tutarında adalet yatırımı gerçekleştirildiğini bildirdi.
Elmalılı Yazır’a Vefa
TBMM’de düzenlediği basın toplantısında 27 Mayıs 1942’de vefat eden Elmalılı Hamdi Yazır’ı rahmetle andıklarını kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Merhum Yazır Kuranı Kerimin Türkçe tefsirini yapan, anlaşılabilir olmasına katkı sağlayan, Atatürk’ün özel vazifelendirdiği bir yüksek isim. Eserlerinden bugün herkes istifade ediyor. Gelecek kuşaklar da istifade edecektir. Hak Dini Kuran Dili eşsiz bir eserdir. Dünya durdukça sevap hanesi hep açık olacak Elmalılı Hamdi Yazır’ın. ‘ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ot toplamaya giden adamdan 4 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Ot toplamaya giden adamdan 4 gündür haber alınamıyor
Şahintürk: “27 Mayıs tarihi demokrasimizin utancıdır”
YEREL HABERLER Şahintürk: “27 Mayıs tarihi demokrasimizin utancıdır”
Erzurum’dan Bursa’ya uçuşlar yeniden başladı
YEREL HABERLER Erzurum’dan Bursa’ya uçuşlar yeniden başladı
DAGC Başkanı Özsoy: “Mithat Turgutcan’ı rahmetle anıyoruz”
YEREL HABERLER DAGC Başkanı Özsoy: “Mithat Turgutcan’ı rahmetle ...
‘Güvenli Düğün Projesi’ne dikkat çekmek için klip hazırladılar Düğün salonu işletmecileri projeyle kapılarını davetlilere güvenle açmak istiyor
YEREL HABERLER ‘Güvenli Düğün Projesi’ne dikkat çekmek için klip ...
Türkiye’nin dev sanayi şirketleri belli oldu Aşkale Çimento ekonominin devleri liginde 308’inci sırada yer aldı
YEREL HABERLER Türkiye’nin dev sanayi şirketleri belli oldu Aşkale ...
Kuruyan Oltu Çayı’ndaki balıklara nefes olabilmek için 12 ton su boşalttılar İtfaiye ekipleri Oltu Çayı’na 12 ton su boşalttı
YEREL HABERLER Kuruyan Oltu Çayı’ndaki balıklara nefes olabilmek ...
Canlı arama köpeği Una, afetlere böyle hazırlanıyor
YEREL HABERLER Canlı arama köpeği Una, afetlere böyle hazırlanıyor
Kuruyan çaydaki balıklara itfaiyeden 'can' suyu
YEREL HABERLER Kuruyan çaydaki balıklara itfaiyeden 'can' suyu
Tartıştığı karısını silahla göğsünden vurdu, 2 ay sonra serbest kaldı Ölümden dönen kadın verilen kararla hayatının şokunu yaşadı
YEREL HABERLER Tartıştığı karısını silahla göğsünden vurdu, 2 ay ...
Çin'e MDF kaplı levha taşıyan 2 tren, Erzurum'dan geçti
YEREL HABERLER Çin'e MDF kaplı levha taşıyan 2 tren, Erzurum'dan ...
Palandöken’de çevre dostu belediyecilik Palandöken’de ’sıfır atık’ gündemi Sunar çevre bilincini değerlendirdi
YEREL HABERLER Palandöken’de çevre dostu belediyecilik Palandöken’de ...
ETÜ kampüsüne 251 şehit anısına 251 fidan dikildi
YEREL HABERLER ETÜ kampüsüne 251 şehit anısına 251 fidan dikildi
Yeniden görülecek minik Leyla'nın davası cuma günü başlıyor
YEREL HABERLER Yeniden görülecek minik Leyla'nın davası cuma günü ...
Birbirine sarılı yüzen 3 kurbağa ilgi çekti
YEREL HABERLER Birbirine sarılı yüzen 3 kurbağa ilgi çekti
Çin’e gidecek olan 41 vagonlu 2 ihracat treni Erzurum'a ulaştı
YEREL HABERLER Çin’e gidecek olan 41 vagonlu 2 ihracat treni ...
Erzurum, nüfusa oranla vaka sayısında Türkiye ikincisi
YEREL HABERLER Erzurum, nüfusa oranla vaka sayısında Türkiye ...
Başkan Orhan başarıyı karşılıksız bırakmadı
YEREL HABERLER Başkan Orhan başarıyı karşılıksız bırakmadı
Suda sarmaş dolaş olan üç kurbağa görüntülendi
YEREL HABERLER Suda sarmaş dolaş olan üç kurbağa görüntülendi
LGS başarısını artırmak için anne-babalara altın değerinde tavsiyeler
YEREL HABERLER LGS başarısını artırmak için anne-babalara altın ...
Aydemir TBMM’de Erzurumspor’un hakkını savundu Aydemir: ‘Küme düşme kaldırılmalı’ Aydemir Erzurumspor’u TBMM gündemine taşıdı
YEREL HABERLER Aydemir TBMM’de Erzurumspor’un hakkını ...
Atatürk Üniversitesinde Orpheus Danışmanlık Çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinde Orpheus Danışmanlık Çalıştayı ...
Buzda 2’nci Artur dönemi
YEREL HABERLER Buzda 2’nci Artur dönemi
Naim Karataş “Ülkücü şehitlerimizi rahmetle anıyorum”
YEREL HABERLER Naim Karataş “Ülkücü şehitlerimizi rahmetle anıyorum”