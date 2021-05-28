Rektör Çomaklı, ÜAK yönetim kurulu üyeliğine tekrar seçildi

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) 252. Genel Kurul Toplantısı, üniversite rektörlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantının ardından yeni üyelerini belirlemek üzere bir araya gelen Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Yönetimi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliğine tekrar getirdi.

Yaklaşık 200 üniversitenin bağlı olduğu Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 252. dönem toplantısı, küresel ölçekte yaşanan Koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle çevrim içi olarak yapıldı.

Üniversitelerin eğitimöğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile uygulamalarının değerlendirildiği toplantıda katılımcılar, YÖK’e ve üniversitelere bilimsel ve akademik yönde öneriler sunarak, çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundular.

ÜAK Yönetim Kurulu Üyeliğine tekrar seçilmiş olmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Üniversitelerin değerli Rektörleri ile Üniversitelerarası Kurul temsilcilerine teveccühleri dolayısıyla teşekkür ederim” dedi.

ÜAK Nedir?

Üniversiteler arasında akademik yönden koordinasyonu sağlamak, üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşılayacak tedbirler almak, üniversitelerin tümünü ilgilendiren kanun ve tüzük tasarılarını ile aynı nitelikteki yönetmelikleri hazırlamakla görevli kuruluş olan Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, üniversiteler üstü bir akademik organ olarak çalışmalar yürütüyor.

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