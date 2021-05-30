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Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası

İHA

Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası

Adalet Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında "Ceza Evi İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" düzenlenecek.
Tüm yurtta olduğu gibi Erzurum’da da MNG ve Palerium Alışveriş Merkezlerinde, Lalapaşa Meydanında ve Adalet Sarayında olmak üzere 4 adet kitap bağış standı oluşturuldu. Kampanyanın amacı ise hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmaları, kütüphaneleri etkin olarak kullanabilmeleri ve daha fazla kitaba erişim sağlayabilmeleri olarak belirtildi.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ve il protokolünün katılımıyla 31 Mayıs 2021 günü saat 11.00' de MNG Alışveriş Merkezindeki kitap bağış standında kampanya süreci başlatılacak. Kampanya 16 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.

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