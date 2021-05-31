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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Çomaklı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü

İHA

Rektör Çomaklı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir görüşme gerçekleştirdi.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, üniversite rektörleri, kurumkuruluş yöneticileri ve STK temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin bu haftaki konuğu Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı oldu. Çeşitli üniversite rektörlerinin de yer aldığı çevrim içi (online) görüşme kapsamında üniversite yöneticileri, kurumlarında yapılan çalışmaları Cumhurbaşkanı Tatar’la paylaştı.
Rektör Çomaklı: “Kıbrıs, Eşitlik Konusundaki Kararlılığını Tüm Dünyaya Duyuruyor”
Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin başlangıcından günümüze kadar kat ettiği mesafeyi ve kazanımlarını anlatan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu kapsamda iç ve dış birçok paydaşla ortaklaşa çalışmalar düzenlediklerini belirterek KKTC ile de kurulacak birliktelik köprüsünden memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Yavru Vatan Kıbrıs’ta eğitim veren kurumlar ile iş birliği yaparak Atatürk Üniversitesinin 63 yıllık tecrübesini paylaşabileceklerini aktaran Rektör Çomaklı, öğrenci ve öğretim üyesi değişimleri ile ortak programların oluşturulması başta olmak üzere birçok çalışmanın hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılacağını söyledi.
Kıbrıs'ın konumu itibariyle tarihin her döneminde ilgi odağı kadim bir coğrafya olduğunu hatırlatan Çomaklı: “Ülkemizin de sahneye çıkmasıyla birlikte özellikle son yıllarda Akdeniz uluslararası rekabetin kritik merkezlerinden biri haline geldi. Bu gelişmeler, göz bebeğimiz olan Kıbrıs'ın bölgesel ve küresel barış açısından taşıdığı önem de bir kez daha ortaya çıkardı. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın, ülkemizin de desteğiyle ortaya koyduğu yeni vizyon ile Kıbrıs Türk halkı, eşitlik konusundaki kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha haykırdı" değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Tatar: “Biz, Türk Milletinin Kopmaz Bir Parçasıyız”
Atatürk Üniversitesinin bilgi ve birikimi, donanımlı alt yapısı ve nitelikli akademik personeli ile KKTC yükseköğretimin de aktif rol oynayabilecek bir güce sahip olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Teknoloji ilerledikçe Türkiye ile aramızdaki münasebet giderek gelişti ve güçlendi. Biz, Türk milletinin kopmaz bir parçasıyız. Biz, Türkiye Cumhuriyeti ile iç içeyiz. Her türlü iletişim platformuna bakıldığında biz, Türkiye ile yüzde 100 entegre vaziyetteyiz. Her olayı beraber hissediyoruz, beraber yaşıyoruz. Genç kuşağın gelişimi için KKTC olarak iletişim altyapısına çok önem vermekteyiz. Bu şekilde bağlarımızın daha da güçleneceğine inanıyoruz. Bu vesileyle katılım sağlayan Rektörlerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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