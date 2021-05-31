Karagöz ve kukla onlardan sorulur Doğu’nun tek ‘Hayali’si

Geleneksel Türk kukla ve Karagöz sanatının Doğu’daki temsilcileri olan Yılmaz Karakuzu ile Oğuzhan Vartolioğlu, ürettikleri onlarca maske, kukla ve Karagöz figürleriyle unutulmaya yüz tutan gelenekleri geleceğe taşıyorlar.

Erzurum Devlet Tiyatrosu sanatçıları Yılmaz Karakuzu ile Oğuzhan Vartolioğlu, sahne alamadıkları Pandemi sürecinde Türk tiyatrosunun bir geleneği olan kukla, maske ve Karagöz figürleri üretti.

Aynı zamanda Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği (UNIMA Union International De La Marionette) üyesi olan Doğu Anadolu’daki tek kukla ve Karagöz temsilcileri, unutulmaya yüz tutan bu gelenekleri geleceğe aktarmak için ‘OY’ adını verdikleri atölye kurdu. Maske üretiminde Türkiye’deki sayılı ustalar arasında yer alan ikili, Türk kukla ve Karagöz sanatını yaşatmak için çalıştıklarını söyledi.

“Çok az kişi kaldı”

Türkiye’de çok az tiyatro ve kişi tarafından icra edilen kukla sanatını Erzurum’da yaşatmak istediklerini belirten sanatçı Yılmaz Karakuzu, “Pandemi sürecini en iyi şekilde değerlendirdik ve çok sayıda kukla ve maske yaptık. Maalesef ülkemizde bu işi yapan çok az ve değerli ustalarımız kaldı. Onların izinden yürüyerek bu sanatı Erzurum’da yeni nesle tanıtmak, oyunlar sahnelemek istiyoruz. Ayrıca Karagöz sanatını diri tutmak da en büyük arzumuz” dedi.

“Geleneğimizi yaşatmak için çalışıyoruz”

Tiyatro sanatçısı Oğuzhan Vartolioğlu ise kukla sanatıyla birlikte dünya tiyatrosunda önemli bir yeri olan maskeleri de tasarladıklarını dile getirdi. Vartolioğlu, “Maske tiyatrosu dünyada ilgi odağı ama Türkiye’de ne yazık ki çok az tiyatroda icra ediliyor. Biz bunu daha geniş kitlelere tanıtmak ve duyurmak istiyoruz. Farklı malzemeler ve özellikle plastikten maskeler üretip, mask oyunları hazırlıyoruz. Tek amacımız bu geleneklerimizi yaşatmak” diye konuştu.

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