Aydemir: ‘Dadaşların AK vefasına minnettarız’ Aydemir: ‘Eser siyasetinde durmak yok, yola devam’ Aydemir: ‘Erzurum vefanın adresidir’ Aydemir’den Horasan, Köprüköy ve Pasinler ziyareti

AK Parti Milletvekili Aydemir, salgının olumsuz etkisine rağmen AK Parti eser siyaseti ve gönül seferberliğinden taviz verilmediğini belirterek, ‘Her biri özel önem, değer ve mana kaydeden ilçeleriyle Erzurum, Türkiye’nin 2023’ten 2071’e başlattığı kutlu yürüyüşün öncü ilidir’ dedi.

Tüm ülkede olduğu gibi Erzurum’da da yatırım sürecinin kesintisiz biçimde devam ettiğini açıklayan Milletvekili Aydemir, ‘Yüksek irfanlarıyla Cumhurbaşkanımıza vefa gösteren Dadaşlar, ‘Durmak Yok, Yola Devam’ kararlılığında. Biz de bu azim ve kararlılığa gönül adıyoruz. ‘ vurgusunda bulundu.

Aydemir’den Horasan, Köprüköy Ve Pasinler Ziyaretleri

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, Horasan, Köprüköy ve Pasinler ilçelerinde dadaşlarla buluştu. Köprüköy’de muhtarlarla bir toplantı gerçekleştiren Milletvekili Aydemir, Pasinlerde gençlerle istişare etti, Horasan’da ilçe 2023 vizyonu odağındaki gelişmeleri ele aldı. Her üç ilçede de esnafla buluşan Milletvekili Aydemir, salgın tedbirleri, verilen destekleri, sosyal koruma kalkanı uygulamalarını değerlendirdi.

‘Horasanlı Kardeşlerimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza Minnettar’

AK Parti İl Teşkilatı Başkan yardımcıları Samih Kavaz ve İbrahim Aydın ile birlikte Horasan’da AK Parti ilçe Başkanlığı ziyareti gerçekleştiren Milletvekili Aydemir, AK Parti ilçe Başkanı Recep Karataş’tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Parti hizmet binasında muhtarlarla görüşen heyet, ilçe mahallelerine yönelik beklentileri ve talepleri tespit etti. Muhtarların salgın tedbirleri ve hükümetin verdiği destekler odağında ortak bir memnuniyeti kaydettiklerini açıklayan Milletvekili Aydemir, ‘Horasanlı kardeşlerimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettar. ‘ değerlendirmesinde bulundu.

Ak Heyetten Horasan Buluşması

AK Parti Heyetinin ilçede bir diğer istişare adresi Belediye Başkanlığı oldu. Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam ve Meclis üyeleriyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, il ve ilçe gündemi odağında istişare etti. Başkan Sağlam salgına rağmen belediye hizmetlerinde aksama yaşanmadığını, belediyecilikte AK Modeli hayata geçirdiklerini ifade etti.

Aydemir Muhtarlarla Toplandı

Milletvekili Aydemir ve AK Parti heyetinin ilçe saha çalışmaları düzeyinde bir diğer adresi Köprüköy ilçesiydi. AK Parti Köprüköy ilçe Başkanı Rıdvan Aras ve yönetim kurulu üyeleriyle, ilçeye yönelik programlı çalışmalar, yürütülen projeler ve öngörülen yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunan heyet, daha sonra ilçe muhtarlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Köprüköy’de Ak Belediyecilik

AK Parti İl Başkan Yardımcıları Samih Kavaz ve Celal Aras’ın da iştirak ettiği Köprüköy istişaresi kapsamında sağlık turizmi ve ilçenin termal kaynakları ele alındı. Salgınla mücadele kapsamında vatandaş memnuniyetinin dorukta olduğu ilçede esnafın görüşlerini alan heyet beklentileri belirledi, talepleri değerlendirdi.

Milletvekili Aydemir ve AK Heyet Köprüköy ziyareti kapsamında Belediye Başkanı Osman Belli’nin konuğu oldu. Belli’nin Köprüköy Yerel yaklaşımı mihverinde yaptığı sunumu kaydeden heyet, ilçe halkının yerel hizmetlerden memnuniyetini paylaştı.

Pasinler Görüşmesi

Milletvekili İbrahim Aydemir ve AK Parti İstişare heyeti Erzurum’un tarih otağı Pasinler’de dadaşlarla buluşma coşkusu yaşadı. AK Parti Pasinler ilçe Başkanı Gökhan Kanal ve yönetim kurulu üyeleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Milletvekili Aydemir, Vakıflar Tarihi düzeyinde Türkiye’nin kalbi olan Pasinler’in tarım, turizm ve hizmetler sektörü odağında marka ilçe olduğunu kaydetti.

‘Pasinler Tarihimizin Önsözünün Yazıldığı İlçemiz’

Pasinler istişaresi kaydında AK Heyet ilçe Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Başkan Ahmet Dölekli, Belediye Meclisi üyeleriyle görüşen Milletvekili Aydemir, salgınla mücadele düzeyinde Belediyenin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi aldı, yerel yönetimler kapsamında öngörülen yatırım çalışmaları sürecini görüştü. Dölekli yönetiminde ilçede AK Belediyeciliğin hakim halde bulunduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Tarihimizin önsözünün yazıldığı ilçemiz, AK yönetimle yerel yönetimde de bir mükemmeliyet süreci yaşıyor. ‘ yorumunda bulundu.

Aydemir Ak Gençlerle Söyleşti

Milletvekili Aydemir daha sonra AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Savaş Kurt’la birlikte gençlerle meşverette bulundu. Pasinlerli genç dadaşların beklentileri, ilçe sosyo ekonomik durumuna değgin tespitlerinin konuşulduğu toplantı sonrasında bir paylaşım yapan Milletvekili Aydemir, ‘İl’e en yakın ilçemiz Pasinler’de gençlerimizin çok faal olması, sosyal etkileşim projeleriyle gençlere dönük gayretleri takdire şayan. Teşekkür ediyoruz. ‘ dedi.

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