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Ceza infaz kurumları için kitap seferberliği ‘Bir kitap bir umut’ sloganıyla kitap bağış kampanyası düzenledi Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı: “Cezaevlerinde hükümlülerimize çeşitli eğitim tedbirleri de uyguluyoruz”

İHA

Ceza infaz kurumları için kitap seferberliği ‘Bir kitap bir umut’ sloganıyla kitap bağış kampanyası düzenledi Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı: “Cezaevlerinde hükümlülerimize çeşitli eğitim tedbirleri de uyguluyoruz”

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde "Bir kitap bir umut" sloganıyla kitap bağış kampanyası düzenledi.
Kitap bağış kampanyası için MNG Alışveriş Merkezinde tören düzenlendi. Kurulan stantta törene katılan protokol üyeleri kitaplarını bağışladılar. Programa Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Murat Karabulut, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Baro Başkanı Av.Talat Göğebakan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Erzurum İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Gemalmaz katıldı.
Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı kitap bağış kampanyası ile ilgili yaptığı açıklamada, “Adalet Bakanlığının Ceza İnfaz Kurumlarında kitap bağışı düzenlenmesi ve hükümlülerin kitap okuma alışkanlığını edinmesi, ayrıca sosyal hayatlarında daha başarılı olmaları açısından “Bir Kitap Bir Umut” kitap bağış kampanyası düzenleniyor. Organize edilen kitap bağış kampanyasında bizler tüm vatandaşlarımızın ceza infaz kurumlarında bulunan kütüphaneleri şenlendirmeleri, ceza evlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerimizin sosyal hayata uyum sağlamaları, kendilerini geliştirmeleri açısından kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmelerini istiyoruz. Bilindiği gibi Ceza İnfaz Kurumlarına giren hükümlü ve tutuklularımız suç işledikleri için kamu düzeninin sağlanması amacıyla cezai tedbirleri, hürriyetin kısıtlanması, ailenin uzaklaştırılmışa gibi tedbirler uygulanıyor. Ceza evlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerimizin ıslahı bizler için çok önemlidir. Onların topluma kazandırılması, topluma daha yararlı birer birey olmaları açısından bizler ceza evlerinde hükümlülerimize çeşitli eğitim tedbirleri de uyguluyoruz. Sosyal danışmanlar aracılığı ile sosyal terapiler verdiriyoruz. Yine iş yurtları aracılığı ile çeşitli iş kollarında faaliyetler düzenliyoruz ki bundan sonra ki hayatlarında yeni bir iş edinmelerini sağlamak için faaliyetler düzenliyoruz. Bundan da gelirler elde ediliyor. Türkiye olarak kitap okuma alışkanlığımız biraz zayıf. Bizlerde bulunan hükümlülerimize kitap okuma, iş becerisinin sağlanması, sosyal etkinlikleri oluşturmalarını da sağlıyoruz. Bizler onların düşünmelerini istiyoruz ki, ben bu eylemi neden yaptım, neden şu an burada bulunuyorum düşünmelerini sağlıyoruz” dedi.
Başsavcı Bölükbaşı Erzurum’da bulunan küm kamu kurum ve vatandaşların kitap bağışına destek olmasını isteyerek, “Evlerinde okudukları kitapları veya satın aldıkları kitapları bizlere bağışlayabilirler. Ceza evlerinde ki kütüphanelerimiz şenlenecektir. Vatandaşları kitap bağışlamaya davet ediyoruz. Kitap bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımız internet sitesinden adres belirtiyoruz oradan başvuru yapabilirler. Ya da kargo yoluyla da gönderebilirler, yine kampanya 16 Hazirana kadar sürecek, Erzurum’da MNG AVM de, Erzurum Adliyesinde ve Yakutiye Meydanında bulunan Lala Paşa cami civarında olmak üzere 4 stant oluşturduk. Yine internet sitesinde oluşturulan bir adresimiz mevcut, her ilde Adliyelerin belirlediği yerlerde stantlar kurulacak buralara da bağış yapabilirler” ifadelerini kullandı.
Programda İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, kitap bağış kampanyasına bin kitap ile destek verdi.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin ise bin 500 kitap bağışında bulundu.
Konuşmalardan sonra stantta bulunan kitaplar raflara yerleştirildi.

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