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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Kadın Kooperatifleri ile iş birliği programı başlattı

İHA

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Kadın Kooperatifleri ile iş birliği programı başlattı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Kadın Komitesi Başkanı Zeynep Polat, kadın girişimciliğinin gelişmesi ve kadın girişimci sayısının her geçen gün artması amacı ile ‘Kadın Kooperatifleri ile İş Birliği Programı’ başlattıklarını belirtti.
Çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Erzurum Kadın Komitesi Başkanlığı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kurulmuş, kurulum aşamasında ve kurulum plan ve projesinde olan tüm kooperatiflerle 'Kadın Kooperatifleri İşbirliği Programı ' başlattıklarını açıkladı.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Kadın Komitesi Başkanı Zeynep Polat, gerçekleşecek programla ilgili şunları vurguladı:
“Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şube Başkanı'mız Sayın Fuat Demir'in öncülüğünde gerçekleştireceğimiz programımız ile hedefimiz, kadın kooperatifleri ile iş birliği halinde onların nitelik ve nicelik bakımından verimliliğini ve üretim kapasitelerini arttırmak, yerel ve ulusal pazarda yer almalarını kolaylaştırmaktır. Doğu Anadolu'nun müteşebbis gücü kadın girişimcilerimizin faaliyetlerinin sürdürülebilir olması, büyümeleri ve gelişmelerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. 'Kadın kooperatifleri ile İşbirliği Programı'nı bu maksatla başlatıyoruz. Bu noktada dijital pazar desteği, inovatif eğitimler, mentörlük, pazar araştırması, eticaret sitesi ve sosyal etkinliklerle ortaklık kültürünü artırma yönünde kadın girişimcilerimizin önünü açacak verimli ve bir program olacağına inanıyoruz.”
Bir Destekte Kooperatifcilere
Erzurum merkezde kurulan ilk kadın kooperatifi olan Erzurum Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yürüten Zeynep Polat, “Kadın kooperatifleri, kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçları ile ekonomik faaliyetleri kapsamında yer alan mal ve hizmet üretimi ile bunların pazarlanmasına yönelik ihtiyaçlarını karşılamak, desteklemek ve geliştirmek amaçlarıyla kurulmaktadır. Kooperatifleşmenin her aşamasında yer aldık ve almaya devam ediyoruz, kadın kooperatiflerinin istek ve ihtiyaçlarının ne yönde olduğunu iyi biliyoruz. Doğu Anadolu'da Erzurumlu kadınlarımız başta olmak üzere doğu şartları, kültürü, örf ve adetleriyle yetişen, olgunlaşan kadınlarımızın, ellerini attıkları her işte, her faaliyette, o işi özenle ilmek ilmek vücuda getireceklerine inanıyor, kadın girişimcilerimize Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Kadın Komitesi Başkanlığı olarak her zaman destek olacağımızı belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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