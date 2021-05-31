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KUDAKA 2021 yılı teknik destek programı 2. Dönem sonuçları açıklandı

İHA

KUDAKA 2021 yılı teknik destek programı 2. Dönem sonuçları açıklandı

2021 Yılı Teknik Destek Programı MartNisan dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.
2021 Yılı Teknik Destek Programı 2. Dönemine (Mart Nisan) toplam 11 başvuru yapıldı. Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari ve uygunluk kontrolleri yapılarak, 11 başvuru ön incelemede uygun bulunup teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçti. Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı oldu. Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 9 proje listede yer aldı. Başarılı projeler listesinin Ajans internet adresinde yayımlandığı 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren başvuru sahiplerinin en geç on (10) iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere KUDAKA’ya müracaat etmeleri gerekiyor.
Sözleşme imzalamaya hak kazananların beraberlerinde getirmesi gereken zorunlu belgeler ise şöyle;
1. Başvuru Talep Formu
2. Destekleyici Belgelerin asılları
Başvuru Sahibi Karar Belgesi
Ortak Kuruluş Karar Belgesi(varsa)
Teknik Şartname
Proforma Fatura
Eğitmen/Danışman Özgeçmişleri
Eğitim Müfredatı (eğitim varsa)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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