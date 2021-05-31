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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Solingen katliamını işaret etti

İHA

MHP Solingen katliamını işaret etti

28 yıl önce bugün Almanya’nın Solingen şehrinde Türklere ait bir bina ırkçı bir grup olan NeoNaziler tarafından yakılarak kundaklandı. Kundaklamada Genç ailesinden dördü çocuk yaşta beş masum soydaşımız elim bir şekilde hayatını kaybetti, on dört soydaşımız ise ağır yaralandı.
Vahşeti gözler önüne sermek ve maziyi diri tutmak amacıyla Kültür Ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Ankara’da oluşturulan hatıra evini ve resim sergisini ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi Türk Dünyası Ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Avrupa’da özellikle Almanya ve Fransa gibi ülkelerde baş gösteren özellikle Türklük karşıtı ırkçı eylemlere dikkat çekerek bir takım açıklamalarda bulundu.
Son yıllarda Avrupa ülkelerinde yükselen İslam ve Türk karşıtlığının gün geçtikçe şiddet eylemlerine dönüştüğünün altını çizen Aydın, Avrupa ülkelerinin bugün dahi 28 yıl önceki vahşeti yaşatan şartları üretmeye devam ettiklerini, ülkelerinde bulunan Türk ve Müslümanların can güvenliğini tehlikeye atacak adımlar attığını vurguladı.
Avrupa parlamentosunun raporuna atıfta bulunan Aydın, sözde insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü savunan Avrupa ülkelerinin, kendi coğrafyasında yaşanan ırkçılığa el altından destek verdiğini; ırkçı saldırıların korkunç boyutlara ulaştığını, saldırılan camilerin ve ırkçı saldırganların birçoğunun kimliğinin dahi belirlenemediğinin, bir kısmının da yargılanmadan serbest bırakıldığını dile getirdi.
Ayrıca sergide bulunan hatıra defterine de “Bu gün 29 Mayıs; bir yanımız hazan bir yanımız bahar; yani bir yandan hüzün yaşarken, diğer yandan sevincimizi idrak ediyoruz. Çünkü; bundan 568 yıl önce ecdadımız Fatih Sultan Mehmed’in peygamber özlemini gerçekleştirip onun övgüsüne layık olurcasına İstanbul’u fethetmiş, öte yandan yine 28 yıl önce Almanya’nın Solingen kentinde Neonazilerce bir Türk konutu ateşe verilerek 5 masum yavrumuz katledilmişti.
Bugün burada YTB’nin tarihi unutturmama adına açmış olduğu bu sergide duygusal anlar yaşadık. Rabbim bir daha bu acıları bize yaşatmasın inşallah. Bu vesileyle kederli Genç ailesine ve aziz milletimize bir kez daha baş sağlığı diliyor ve bugünü milletimizin hafızasında canlı tutulmasına vesile olan başkanlığımıza şükranlarımı sunuyorum.” notunu ekleyen Kamil Aydın, Genç ailesinden Mevlüde hanımla gerçekleştirdiği görüntülü görüşmede Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin de selamlarını ileterek MHP camiasının başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileterek, dünyanın neresinde olursa olsun Milliyetçi Hareket Partisi’nin tüm varlığıyla soydaşlarımızın yanında olduğunu, milletimizin ali menfaatleri için her türlü çalışmayı yaptıklarını iletti.

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