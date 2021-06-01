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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geleneksel sokak oyunlarını yaşattılar

İHA

Geleneksel sokak oyunlarını yaşattılar

Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Güzelova Ortaokulu’nda İngilizce Öğretmeni Tuba Efe, öncülüğünde ‘Bir Başkadır Geleneksel Oyunlarımız’ projesi yoğun ilgi gördü. Proje, 7 ilden 9 farklı okul öğrencilerine ulaşarak Erzurum sınırlarını aştı.
İngilizce Öğretmeni Tuba Efe, Geleneksel Sokak Oyunları’na yeni bir soluk kazandırdı. Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Güzelova Ortaokulu’nda İngilizce Öğretmeni Tuba Efe, öncülüğünde ‘Bir Başkadır Geleneksel Oyunlarımız’ projesi yoğun ilgi gördü. Proje, 7 ilden 9 farklı okul öğrencilerine ulaşma başarısı gösterdi. Üç aylık bir sürede tamamlanan projede, öğrenciler kendi geleneksel oyunlarını öğrenip başka kültürlere ait olan oyunlar hakkında bilgi sahibi oldular.
Projenin başlangıç aşamasından bugüne kadar gelen süreçle ilgili bilgi veren proje koordinatörü Tuba Efe, “İngilizce Dersi , öğrencilere çoğu zaman zor gelmiştir. Öğrencilerin çoğunda korku ve ön yargı mevcuttur. Dersin aslında aktivite ve konuşma kaynaklı olduğunu öğrencilerime benimsetmek için oyunlarla öğretmeye karar verdim. Beden eğitimi dersi de aktiviteye dayalı bir ders olduğu için, Beden Eğitimi Hocası Bekir Kaya ile birlikte bir araya gelerek derslerin daha aktif ve aktivite ağırlıklı nasıl işleneceği konusunda fikir alışverişi yaparak Bir ‘Başkadır Geleneksel Oyunlarımız’ adlı e twinning projesini kurmaya karar verdik” diye konuştu.
Güzelova Ortaokulu İngilizce öğretmeni Tuba Efe, Pandemi sürecinde evde sürekli tablet ve telefon karşısında oturan öğrencileri harekete geçirmek ve onlara unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlarımızı öğretmek amacıyla böyle bir projeye imza attıklarının altını çizdi. Efe, her öğretmenin kendi dersini daha etkili ve kalıcı hale getirmek amacıyla bu yola çıktıklarını belirtti. Proje Koordinatörü Efe, disiplinler arası yaklaşımı uygulayarak branşlar arasındaki bağı güçlendirip öğrencilerin eğitim bütünlüğünü sağlamaya çalıştıklarını ve projenin çocuklar üzerindeki etsisinden ötürü mutlu olduklarını sözlerine ekledi.
Çocuklarla özel gün ve haftalarda yapmış oldukları etkinlikleri panolara asarak somutlaştırdıklarını vurgulayan Efe, 9 Şubat Güvenli internet günü için öğrencilerimin çizmiş olduğu resimler ve okul panolarında yerini aldığını , ayrıca 23 Nisan da proje ekibimiz ve öğrencilerimizin katkıları ile Türkiye Haritası oluşturarak iş birlikçi bir ürün gerçekleştirmiş olduklarını söyledi.
Projede; ‘Yağ Satarım Bal Satarım’, ‘Yedi Kule’, ‘Hımbıl’, ‘Bom’, ‘İp Atlama’, ‘Deve Cüce’ gibi oyunlar öğretilip çocuklara geleneksel oyunlarımız aşılanmaya çalışıldı.
Proje Koordinatörü Tuba Efe, “İl Milli Eğitim Müdürümüz Salih Kaygusuz’a, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Cihan Kıvanç’a ve Güzelova Ortaokulu Müdürümüz Alper Çavuşoğlu’na, katkılarından ötürü teşekkür ediyorum” dedi.
Projeye; İzmir: Mert Öztüre ilkokulu, İstanbul: Mahmut Şevket Zırh İlkokulu, Erzurum: Güzelova Ortaokulu , Erzurum: Başköy Ortaokulu, Yozgat: Karalık ilkokulu, Bursa: Mümin Gençoğlu2 ilkokulu, Isparta: Muhsin Kiremitci İmam Hatip Ortaokulu , Tekirdağ: 75. Yıl Bedia Süleyman Serpicioğlu Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri geleneksel sokak oyunlarını öğrenme şansı buldu.

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