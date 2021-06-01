Erzurum dış ticaretinde yüzde 129’luk artış

Erzurum’da 4 aylık süreçte 8,5 milyon dolar değerinde ihracat, 27,4 milyon dolar değerinde ithalat olmak üzere toplam 35.9 milyon dolar hacminde dış ticaret gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı Ocak Nisan 2021 Dış Ticaret verilerini paylaştı. Erzurum’da 4 aylık süreçte 8,5 milyon dolar değerinde ihracat, 27,4 milyon dolar değerinde ithalat olmak üzere toplam 35.9 milyon dolar hacminde dış ticaret gerçekleştirildi. İl Dış ticaretinde 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 129’luk artış kaydedildi.

Erzurum İhracat

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Erzurum’dan bu yılın 4 ayında 8 milyon 542 bin dolar değerinde ihracat yapıldı. Yılın 4 ayında kaydedilen ihracat değeri 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 38,6 oranında artış gösterdi. Erzurum’dan 2020 yılının ilk dört ayında 6 milyon 164 bin dolar tutarında ihracat yapılmıştı.

Erzurum İthalat

Erzurum’dan bu yılın Ocak Nisan ayları toplamında 27 milyon 427 bin dolar değerinde ithalat yapıldığı bildirildi. Yılın ilk 4 ayında kaydedilen ithalat değeri 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 187,5 oranında artış gösterdi. Erzurum’dan 2020 yılının ilk 4 ayında 9 milyon 540 bin dolar tutarında ithalat yapılmıştı.

Erzurum Dış Ticaret

Erzurum’dan bu yılın 4 ayında kaydedilen ihracat değeri 8,5 milyon doları ihracat, 27,4 milyon doları da ithalat olmak üzere toplam 35 milyon 969 bin dolara ulaştı. İlden 2020 yılının dört ayında 15 milyon 705 bin dolarlık dış ticaret gerçekleşmişti. Erzurum Dış ticaret toplamında ihracat payı yüzde 23,74, ithalat payı ise yüzde 76,25 oldu.

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