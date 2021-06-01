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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu’nun dış ticaret payı artıyor

İHA

Doğu’nun dış ticaret payı artıyor

Erzurum bu yılın ocaknisan döneminde 2020 yılına göre ihracat, ithalat ve dış ticaret artış oranı bakımından Doğu Anadolu Bölesi ortalamasını geçti.
İhracatta artış oranı Erzurum’da yüzde 38.6, bölgede yüzde 35.8; ithalatta artış oranı Erzurum’da yüzde 187.5, bölgede yüzde 14.9; dış ticarette artış oranı ise Erzurum’da yüzde 129, bölgede ise yüzde 28 oldu.
Erzurum’un Payı
Erzurum’un 14 ilin bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi toplamında dış ticaret değeri payı da yükselişini sürdürdü. Ticaret Bakanlığı verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre Erzurum’un bölge payı ihracatta yüzde 2,39, ithalatta yüzde 15,57, dış ticarette ise yüzde 6,76 olarak kaydedildi.
Doğu Anadolu Bölgesi Verileri
Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında Ocak Nisan 2021 döneminde 355,9 milyon dolar değerinde ihracat, 176,0 milyon dolar değerinde ithalat olmak üzere toplam 532,0 milyon dolar hacminde dış ticaret gerçekleştirildi. İl Dış ticaretinde 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 28,07’lik artış gözlendi.
Doğu Anadolu İhracat
Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret 2021 Nisan dönemi verilerine göre Bölgeden bu yılın 4 ayında 355 milyon 995bin dolar değerinde ihracat yapıldı. Yılın 4 ayında kaydedilen ihracat değeri 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 35,8 oranında artış gösterdi. Bölgeden 2020 yılının ilk dört ayında 262 milyon 198 bin dolar tutarında ihracat yapılmıştı.
Bölgesel İthalat
Doğu Anadolu Bölgesinden bu yılın Ocak Nisan ayları bütününde 176 milyon 47 bin dolar değerinde ithalat yapıldığı bildirildi. Yılın ilk 4 ayında kaydedilen ithalat değeri 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 14,9 oranında artış gösterdi. Bölgeden 2020 yılının ilk 4 ayında 153 milyon 201 bin dolar tutarında ithalat yapılmıştı.
Bölgesel Dış Ticaret
Bölgeden bu yılın ilk 4 ayında kaydedilen ihracat değeri 355,9 milyon doları ihracat, 176,0 milyon doları da ithalat olmak üzere toplam 532 milyon 42 bin dolara yükseldi. İlden 2020 yılının ilk dört ayında 415 milyon 399 bin dolarlık dış ticaret gerçekleşmişti. Bölge dış ticaret toplamında ihracat payı yüzde 66,91, ithalat payı ise yüzde 33,08 oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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