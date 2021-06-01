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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ETSO üyeleri için ‘e-ihracat’ webinarı düzenlendi

İHA

ETSO üyeleri için ‘e-ihracat’ webinarı düzenlendi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) eticaret platformu TradeValley Group’un ortaklaşa düzenlediği, “Sınırlı Kaynakla Sınırsız TicaretEİhracat” konulu çevrimiçi toplantıda, Erzurum’un bu alandaki potansiyeli konuşuldu.
Sanal ortamda gerçekleşen toplantıya, ETSO adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Polat katıldı. Toplantının açış konuşmasını yapan Polat, günümüzde ticaretin şeklinin 2025 yıl öncesine oranla büyük değişim gösterdiğini belirterek, eticaretin artık bütün sektörlerin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Buna bağlı olarak artık eihracatın da ticaret hayatının olmazsa olmazı haline geldiğini kaydeden Polat, eihracatın, klasik ihracattan daha çok avantajı bulunduğunu belirterek, bunun nedeninin tüm dünyada daha fazla müşteriye ulaşma potansiyeli olduğunu vurguladı.
Polat konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Buna ilaveten, zaman ve maliyetin en aza indirilmesi, üreticiden temin edilen ürününü direkt olarak tüketiciye ulaştırılabilmesi ve ürün yelpazesinin daha geniş olması da eihracatın önemli avantajlarından sayılabilir. ETSO olarak, Erzurum’daki işletmelerimizin de eihracat konusuna ilgi göstermesini arzu ediyor ve bu yöndeki girişimlerini danışmanlık hizmetlerimizle destekliyoruz. Tabi bunun öncesinde şehir olarak bütün sektörlerde üretim potansiyelimizi artırmamız gerekiyor. Çünkü üretim odaklı yatırımların şehrimizin üretimine, istihdamına ve ihracatına kısacası ekonomisine büyük sağlayacağına inanıyoruz.”
Toplantıda daha sonra konuşan TradeValley Satış ve İş Geliştirme Direktörü Güçlü İlalmak ise Türkiye’deki farklı ürün, mal ve hizmet tedarikçilerini yurtdışındaki alıcılarla buluşturduklarını ifade ederek, “Amacımız; kurmuş olduğumuz B2B eticaret platformumuz aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki alıcı ve satıcı firmaları buluşturarak, kullanıcılarımıza işletmeler arası hızlı ve güvenilir bir eticaret deneyimi sunmaktır” dedi.
TradeValley olarak tecrübelerini üyeleriyle paylaşmak ve uluslararası eticaret süreçlerine yardımcı olabilmek adına sağladıkları optimum çözüm ve hizmetlerle alıcı ve satıcı firmaları tek bir çevrimiçi platform çatısı altında buluşturmayı ilke edindiklerini dile getiren Güçlü İlalmak, Erzurum’un eticaret ve eihracat potansiyelini ortaya çıkarmak adına bu konuda girişimde bulunmak isteyen firmalarla birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.
Özellikle gelişmekte olan şehir ve bölgeler için mikro ihracat modellerinin tercih edilebileceğine değinen İlalmak, birçok maliyet unsurlarını ortadan kaldırabilecek bu modelin Erzurum’da eihracat yapmak isteyen işletmeler tarafından tercih edilebileceğine dikkati çekti. Güçlü İlalmak toplantıda, ‘İhracatta iş modelleri’ ve ‘Mikro İhracat’ konularının yanı sıra, ‘Dijital Pazarlama’ ve ‘Sosyal Medya’ konularında da katılımcılara bilgi verdi.
TradeValley’in sosyal medya kanallarından yayınlanan ve yaklaşık 1 saat süren toplantıyı 150 aktif katılımcı takip etti.

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