‘5 Milyon Dolarlık Müze’ nereye kurulsun?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘5 Milyon Dolarlık Müze’ nereye kurulsun?

İHA

Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde maliyeti yaklaşık beş milyon dolar olan 'Soykırım Müzesi'nin nereye kurulması gerektiği ve içeriği tartışıldı.

‘5 Milyon Dolarlık Müze’ nereye kurulsun?

Erzurum’da Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde maliyeti yaklaşık beş milyon dolar olan ‘Soykırım Müzesi’nin nereye kurulması gerektiği ve içeriği tartışıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in makamında davet üzerine 1 Haziran günü yapılan toplantıya Erzurum Kalkınma Vakfı (ER VAK) Başkanı Erdal Güzel ile ER~VAK Kültür Sanat Tarih Komisyonu ve Danışma Kurulu üyeleri katıldı.
Ermeni soykırım iddialarının ise içi boş bir yalan olduğunu savunan Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ermeni soykırımı yerine daha çok Ermeni mezaliminin yaşandığına işaret etti. İsminin açıklanmasını istemeyen bir vatandaşın, Erzurum’da Soykırım Müzesi kurulması için 5 milyon dolar bağışta bulunacağını ifade eden Mehmet Sekmen, şunları söyledi:
“Haklı davamızı dünyaya anlatmak için Erzurum’da dört bin metrekarelik bir alan üzerine müze ve kütüphane kuracağız. Bu nedenle ya tarihi bir yapıyı müzeye çevireceğiz, ya da yeni bir bina yaptıracağız. Amacımız 1918 öncesi yaşanan mezalimi dünyaya en iyi ve doğru biçimde anlatmak.”
ERVAK Başkanı Erdal Güzel ise tarihi süreci aktarırken Rusların işgal ettiği Erzurum’dan, Bolşevik ihtilalinin çıkması üzerine ayrıldığını, silahların Ermeni çetelerin eline geçtiğini anımsattı. Ermeni çetelerinin yerleşim birimlerinde vatandaşları toplayarak toplu cinayetler işlediğini ifade eden Erdal Güzel, 1980 sonrası yapılan kazılarda çok sayıda toplu mezar bulunduğunu ve bazı mezarların yabancı gözlemciler eşliğinde açıldığını bildirdi.
Kimler katıldı, nereler önerildi?
Konuşmalardan sonra Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, Prof. Dr. Yavuz Aslan, Prof. Dr. Haldun Özkan, Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Prof. Dr. Tolga Başak, Prof. Dr. Sait Dilek, Doç. Dr. Yasin Topaloğlu, Doç. Dr. Mevlüt Yüksel, Öğretim görevlisi Yücel Çil, Tarihçi Mustafa Ertek, emekli Albay Sabri Topdağı ve Yazarlar Abdurrahman Zeynal ile Kadir Sabuncuoğlu’dan oluşan ERVAK üyeleri konuya ilişkin görüşlerini açıkladı.
Müze ve kütüphane için Mecidiye Tabyası, Şair Nefi Ortaokulu, Aziziye Parkı, Üç Kümbetler, KUDAKA binası, Havuzbaşı’ndaki askeri lojmanlar, Hastaneler Caddesindeki Askeri Tedarik Bölge Başkanlığı binası, Erzincan karayolu üzerinde, Dadaşkent yakınında bulunan Kar Tanesi Müzesi gibi yerler önerildi. Bilim adamları, tarihi binalara eklenti ve bölme yapmanın mümkün olmadığını, bu nedenle daha çok yeni bina üzerinde durulması gerektiğini söylediler. Müzede Ermeni mezaliminin yaşandığı yerleşim birimleri için birer oda ayrılmasını, toplu mezarlardan çıkarılan kişisel eşyalar ile kazı haberlerini içeren gazete, dergilerin de bulundurulması istendi.
Kürkçüoğlu 7 bin kitabını müzeye bağışladı
Büyükşehir Belediyesinden Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Emre Koç’un da hazır bulunduğu toplantıda Atatürk Üniversitesi Türk Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da bulunan Şuşa kentiyle Erzurum’un kardeş şehir olması gerektiğini bildirdi. Prof. Dr. Kürkçüoğlu, bu yılın sonunda emekliye ayrılacağını ve Türk Ermeni ilişkileri konusunda 7 bine yakın kitabı, Soykırım Müze ve Kütüphanesine bağışlayacağını açıkladı.
Toplantıdan sonra Başkan Mehmet Sekmen, ER VAK Başkanı Erdal Güzel ve ERVAK heyetine Şükrü Paşa Mahallesinde eski Semt Garajı yerinde yaptırılan ‘Erzurum Bilim’ yuvasını gezdirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ETÜ’nün İHA1 Pilotluğu projesine KUDAKA'dan destek
YEREL HABERLER ETÜ’nün İHA1 Pilotluğu projesine KUDAKA'dan destek
Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi uygulamaya geçiyor
YEREL HABERLER Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi uygulamaya ...
Dadaş cağ kebabını özledi
YEREL HABERLER Dadaş cağ kebabını özledi
Aydemir büyüme rakamlarını değerlendirdi Aydemir’den Muhalefete: ‘Kendi kadrolarına baksınlar’ Aydemir: ‘Atatürk'ün sahibi bu millettir’
YEREL HABERLER Aydemir büyüme rakamlarını değerlendirdi Aydemir’den ...
KYK’da çıkan yemekler dar gelirli ailelere ikram edilecek
YEREL HABERLER KYK’da çıkan yemekler dar gelirli ailelere ikram ...
Erzurum’da yetkinin adresi değişmedi
YEREL HABERLER Erzurum’da yetkinin adresi değişmedi
Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
BB Erzurumspor’da kongre 17 Haziran'da
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da kongre 17 Haziran'da
Süper Lig takımları Erzurum'a akın edecek Türkiye liglerindeki takımların yarısı Erzurum’da kamp yapacak Süper Lig takımlarının gözdesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yeni sezona hazır
YEREL HABERLER Süper Lig takımları Erzurum'a akın edecek Türkiye ...
Erzurum’da kazada yaralanan genç bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Erzurum’da kazada yaralanan genç bir haftalık yaşam ...
Yağmur suları artık Erzurum için çile olmayacak
YEREL HABERLER Yağmur suları artık Erzurum için çile olmayacak
İnsan ve hayvan haklarına dikkat çekmek için 3 ay boyunca 2 bin kilometre yol yürüyecek Iğdır’dan Çanakkale’ye yürüyerek gitmek için yola çıkan Yusuf Gemi 1 hafta yürüdükten sonra Erzurum’a ulaştı
YEREL HABERLER İnsan ve hayvan haklarına dikkat çekmek için 3 ay ...
BB Erzurumspor’da sular durulmuyor Başkan Sekmen tüm desteğini çekti BB Erzurumspor Onursal Başkanı Mehmet Sekmen: “Hevesli arkadaşlar gelip bu görevi üstlenebilirler “ “Büyükşehir Belediyesi unvanı artık Erzurumspor’un isminde olmayacak”
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da sular durulmuyor Başkan Sekmen tüm ...
ETSO üyeleri için ‘e-ihracat’ webinarı düzenlendi
YEREL HABERLER ETSO üyeleri için ‘e-ihracat’ webinarı düzenlendi
Tekman’da iki mahallede su arızası giderildi
YEREL HABERLER Tekman’da iki mahallede su arızası giderildi
Büyükşehir Belediyesi ile yeni iş birlikleri konuşuldu
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi ile yeni iş birlikleri ...
MHP’de olağan istişareler sürüyor
YEREL HABERLER MHP’de olağan istişareler sürüyor
Aydemir: ‘Huzur iklimine katkı sunmaya çalışıyoruz’ Aydemir: ‘Milletçe Cumhurbaşkanımıza minnettarız’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Huzur iklimine katkı sunmaya ...
Doğu’nun dış ticaret payı artıyor
YEREL HABERLER Doğu’nun dış ticaret payı artıyor
Erzurum Nisan ayı çek verileri yayımlandı
YEREL HABERLER Erzurum Nisan ayı çek verileri yayımlandı
TAMGAKUT üyelerine AFAD eğitimi
YEREL HABERLER TAMGAKUT üyelerine AFAD eğitimi
Öğrencilere kariyer yolunda YLSY Burs Programı anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere kariyer yolunda YLSY Burs Programı ...
Erzurum dış ticaretinde yüzde 129’luk artış
YEREL HABERLER Erzurum dış ticaretinde yüzde 129’luk artış
Aydemir Atatürk Üniversitesini TBMM gündemine taşıdı Aydemir: ‘Atatürk Üniversitesi vizyoner bir eğitim abidesi’
YEREL HABERLER Aydemir Atatürk Üniversitesini TBMM gündemine ...